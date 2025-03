Lula inaugura hoje hospital que será o maior do Ceará; unidade inicia atendimentos quinta (20) com 30% da capacidade

O presidente Lula (PT) estará em Fortaleza, nesta quarta-feira (19), para inaugurar o Hospital Universitário do Ceará, no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza. A projeção, feita pelo Governo do Estado, é que esta será a maior unidade hospitalar da rede estadual, tanto em tamanho, como em complexidade de atendimento. Na quinta-feira (20), o novo equipamento começa a receber os primeiros pacientes e, ao menos até abril, funcionará com 30% da capacidade, projeta a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

O funcionamento começará com especialidades como hematologia, oncologia, urologia e cirurgia vascular, e de cabeça e pescoço. A unidade vinculada à Sesa não terá emergência e será “porta fechada”, ou seja, receberá pacientes, advindos de qualquer área do Ceará, que precisarão passar antes pela regulação.

“Pela dimensão, ele (Hospital Universitário) tem a possibilidade de atender pacientes de todo o Estado. Mas, na gestão do governador Elmano foram abertos dois serviços muito grandes no interior do Estado, que foi o serviço de oncologia e politraumatologia no Sertão Central e no Vale do Jaguaribe. Então, a gente está atendendo a população daquelas regiões naqueles espaços”. Tânia Coelho Secretária da Saúde do Ceará

Outro serviço que também começa a funcionar na quinta-feira (20) é o Centro de Quimioterapia, segundo a secretária da Saúde, Tânia Coelho. A unidade, a exemplo do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), será de alta complexidade.

“Devemos fazer diagnóstico de câncer e imediatamente o paciente vai ter que ter seu seguimento. Ao menos, vamos abrir o centro cirúrgico, centro de imagens, ou seja, toda a logística para ter um paciente internado dentro de uma unidade hospitalar. A gente espera com isso contemplar os maiores vazios e dificuldade de leitos que os pacientes têm neste momento no Ceará”. Tânia Coelho Secretária da Saúde do Ceará

O hospital, no campus do Itaperi, ocupará uma área de 78.6 mil m². Ele tem três torres construídas e sete andares. No total, o equipamento terá 652 leitos (incluindo também os da Unidade de Terapia Intensiva - UTI), mas nesta quinta, começam a funcionar 159 leitos.

A unidade será inaugurada quase 6 anos após ter sido anunciada. A ordem de serviço foi assinada, em janeiro de 2021, pelo então governador do Ceará e hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Em outubro de 2023, a estrutura ficou pronta.

Veja também PontoPoder Camilo e Augusta Brito anunciam R$ 68,5 milhões em emendas parlamentares para IJF e Hospital da Uece Ceará Aprovados no concurso da Funsaúde devem ser convocados para atuar no novo Hospital Universitário do CE Ceará Fortaleza terá linha de ônibus entre Parangaba e novo hospital universitário

Nesta quarta, além de Lula e Camilo, a inauguração terá o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), do governador Elmano de Freitas (PT), o reitor da Uece, Hidelbrando Soares, além de outras autoridades.

A estimativa é que o novo hospital terá um custo mensal de R$ 196 milhões ao ano, que, conforme a secretária, será pago pela gestão estadual. Mas, o auxílio do Governo Federal é um pleito, indica ela.

Com a abertura do equipamento, a rede estadual da Saúde passará a ter 14 hospitais, sendo 10 deles em Fortaleza. O último inaugurado havia sido o Hospital Leonardo da Vinci, na Aldeota, adquirido pelo Governo da iniciativa privada, em 2020, durante a pandemia de Covid. Ele foi incorporado à rede pública já com a estrutura já construída.

Ampliação de atendimento em fases

A abertura do Hospital Universitário ocorrerá de forma gradual. Nesta quarta-feira, o equipamento começa a funcionar com 30% da capacidade. O primeiro mês, relata ela, será de avaliação e adequação às necessidade constatadas. Em abril de 2025, informa, deverá ter abertura de outros leitos e serviços. A promessa é que a unidade funcionará 100% até dezembro de 2025.

Legenda: O Huce deve contar com 652 leitos, com capacidade para ampliar para 680 Foto: Ismael Soares

Nesse momento, serão transferidos para o equipamento pacientes que estão internados e precisam de tratamento nas especialidades mencionadas. Logo, diz a secretária, o atendimento ambulatorial para a população no geral não começa exatamente agora.

“É importante que a população entenda que, os pacientes que vão se internar, alguns vão precisar ter acompanhamento ambulatorial e precisarão ser encaminhados para o segmento ambulatorial após o internamento. Vamos ver na fila de regulação pacientes de ginecologia, da urologia, para a gente já começar também o atendimento ambulatorial”. Tânia Coelho Secretária da Saúde do Ceará

Ela destaca que: “os serviços que estamos abrindo agora são os que a gente visualizou como sendo o de maior necessidade pela população”.

Uma das críticas em relação ao momento da inauguração é que outra unidades hospitalares da rede estadual ainda não estão funcionando 100%. Mas, a secretária destaca que dos hospitais regionais, equipamentos mais recentes do Governo, somente o do Vale do Jaguaribe não opera com 100% da capacidade. Na unidade, o funciona está em 90%.

Confira detalhes do funcionamento do Hospital Universitário do Ceará

Quais especialidades serão atendidas no hospital?

Segundo a secretária da Saúde, o novo hospital foi projetado para atender às maiores necessidades da população. Dessa forma, irá atender as seguintes especialidades:

Hematologia

Oncologia clínica e cirúrgica

Urologia

Tratamento de cabeça e pescoço

Vascular

Além de um Centro de Quimioterapia

Qual a quantidade de leitos?

No total, segundo a Sesa, o novo hospital terá 652 leitos, mais 180 leitos complementares, quando estiver com 100% da capacidade em funcionamento. No atual momento, 159 leitos estarão em funcionamento. Dentre os leitos totais, há:

10 leitos de UTI

20 leitos de infusão de quimioterapia

10 leitos de recuperação pós anestésica

2 leitos da sala vermelha - unidade de internamento breve

Como ser atendido no Hospital Universitário do Ceará?

Para ser atendido na unidade o paciente precisará ser encaminhado via regulação, ou seja, deverá ter passado por outro serviço/unidade de saúde, que pode ser uma UPA ou um hospital municipal ou estadual, por exemplo. Assim, entrará em uma fila e, conforme a necessidade e disponibilidade de vagas, ser transferido para o novo equipamento.

Quem vai fazer a gestão do Hospital Universitário?

O novo equipamento será gerido pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), uma Organização Social da Saúde que já gerencia outras unidades da rede estadual, como Hospital Waldemar Alcântara, os hospitais regionais do Cariri, Norte, Sertão Central e Vale do Jaguaribe, além do Leonardo da Vinci. O ISGH também gerencia UPAS em Fortaleza.

O contrato terá duração de 13 meses, com possibilidade de renovação ou não, e um valor de R$ 196 milhões por esse período.

“Essa organização tem experiência nos nossos hospitais regionais. Fizemos um pacote de metas, tanto qualitativas, quanto quantitativas, e a gente vai avaliar como vai ser essa gestão deste hospital”, afirma a secretária da Saúde, Tânia Coelho.

Quem será contratado para trabalhar no Hospital Universitário?

Sobre os profissionais que irão atuar na nova unidade, a secretária apontou que a contratação ficará a cargo do ISGH. Mas, ela reforça que o equipamento também poderá receber servidores concursados já que a Sesa tem permissão de ceder servidores para a organização social a depender da necessidade.

“A gente contrata a Organização Social e ela faz a gestão. Então, ela tem que prestar conta das qualidade do atendimento, do quantitativo”, diz a secretária.

Não foi divulgada a quantidade de profissionais que a unidade deverá ter nem agora, com 30% do funcionamento, nem quando atingir a capacidade máxima.

Como a Uece irá atuar no hospital?

Segundo o reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares, a Lei Complementar 347/2025, determinou que caberá à Uece a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde do Hospital Universitário. Logo, essa será uma das atuações da academia na unidade. Mas ainda falta garantir a regulamentação da estrutura organizacional e definir quem assumirá a Diretoria.

Foto: Divulgação Governo do Estado

Sobre as residências, ele diz que elas estão abrigadas na Diretoria, tanto as geridas pela Escola de Saúde Pública do Estado, quanto as vinculadas diretamente à Uece.

No campo das pesquisas, o reitor aponta que a Uece já tem uma base consolidada de programas de pós-graduação na área da saúde e correlatas. Os esforços serão direcionados para a “maior qualidade na assistência, na geração novas tecnologias e atração de investimentos na economia da saúde para o Ceará”.”

Os serviços do Hospital César Cals irão migrar para o Hospital Universitário?

Embora o Governo tenha afirmado, em 2024, que o Hospital Geral César Cals, no Centro de Fortaleza, seria desativado ao ter os serviços transferidos para o Hospital Universitário, agora a gestão estadual garante que o futuro da unidade ainda está em avaliação.

Segundo a Sesa, nenhuma decisão foi tomada ainda e há duas definições sobre a relação entre os dois hospitais: alguns procedimentos realizados no César Cals serão transferidos para o novo equipamento e, em paralelo, não haverá descontinuidade de nenhum serviço do Hospital César Cals.

Na prática, a gestão estadual garante que todo o serviço ofertado pela unidade vai continuar, mas isso não significa em definitivo que o hospital, um dos mais antigos do Estado, com 96 anos de funcionamento, seguirá aberto.