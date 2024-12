Camilo e Augusta Brito anunciam R$ 68,5 milhões em emendas parlamentares para IJF e Hospital da Uece

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e a senadora Augusta Brito (PT) anunciaram, nesta quarta-feira (4), o envio de R$ 68,5 milhões em emendas parlamentares para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e para o Hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que está em construção.

As verbas são relativas ao mandato dos cearenses no Senado Federal, que atualmente tem Augusta como titular. Segundo Camilo, o valor representa 100% do montante que eles teriam para emendas. Desse total, cerca de R$ 34 milhões serão destinados para o maior hospital municipal de Fortaleza.

A decisão foi oficializada a partir de um encontro dos parlamentares com o prefeito eleito da Capital, Evandro Leitão (PT), em Brasília, no Distrito Federal. O gestor, que assume o Paço Municipal a partir de janeiro de 2025, solicitou o reforço financeiro diante da crise que vive o IJF.

A outra metade do valor será encaminhada para o novo Hospital da Uece. A ideia é que a verba ajude na conclusão das obras da unidade de saúde, que tem previsão de iniciar o atendimento à população no início de 2025.

“Ano passado, já havíamos destinado o valor integral de R$ 69.634.850,00 para o tratamento do autismo no Ceará. O que buscamos é uma Saúde melhor e mais acolhedora para nossos irmãos e irmãs de Fortaleza e do Ceará”, reiterou Camilo.

Legenda: Reunião entre Camilo Santana, Augusta Brito e Evandro Leitão oficializou a destinação das emendas parlamentares Foto: Reprodução/Redes sociais

CRISE DO IJF

Como mostrado por uma série de reportagens do Diário do Nordeste, o Instituto Doutor José Frota passa por uma crise com falta de remédios, atraso salarial de profissionais e cancelamento de cirurgias.

O IJF tem funcionado ao longo de 2024 com um déficit mensal que varia de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões, de acordo com o Conselho Municipal de Saúde (CMSF). A unidade, que é especializada no tratamento de traumas de alta complexidade, custa aos cofres públicos - Município, Estado e União - um total de R$ 866 milhões por ano, geridos pela Prefeitura de Fortaleza.

Diante da crise nos recursos, o hospital receberá um apoio financeiro na média e alta complexidade vindo do Ministério da Saúde. Os repasses vão saltar de R$ 15 milhões por mês para R$ 24 milhões já a partir deste mês. A medida foi anunciada pelo prefeito eleito Evandro Leitão, em Brasília.

Conforme revelado pelo colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, o reforço orçamentário será de R$ 9 milhões por mês e R$108 milhões por ano, por meio do financiamento das ações de média e alta complexidade.