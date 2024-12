MPCE pede na Justiça que Prefeitura de Fortaleza convoque 88 aprovados no último concurso do IJF

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu na Justiça nesta segunda-feira (2) que a Prefeitura de Fortaleza convoque, no mínimo, 88 aprovados no último concurso do Instituto Doutor José Frota (IJF). Segundo apurações da 137ª Promotoria de Justiça, o hospital, que atualmente atravessa uma crise, tem uma carência de 1.147 profissionais.

A nova convocação é referente ao cadastro de reserva do certame realizado em 2020, que tem vigência até o dia 28 de dezembro deste ano.Conforme a Promotoria, não são feitas novas convocações desde o último mês de junho.

Os profissionais que podem ser chamados são médicos e outros profissionais de nível médio e superior.

Na ação, o MP também pede na Justiça que a Prefeitura e o IJF apresentem cronograma de convocação e nomeação dos candidatos, com prazos claros e objetivos, considerando o prazo de validade do concurso.

Carência de profissionais

O MP do Ceará informou que pretende reduzir, "ao menos parcialmente, a carência de profissionais no hospital, situação que tem afetado a prestação dos serviços de saúde à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS)".

A expectativa é também melhorar as condições de trabalho para os atuais servidores, que sofrem com sobrecarga e adoecimento.

A Ação Civil Pública (ACP) solicita ainda que a gestão municipal conclua, em até seis meses, 372 processos de aposentadoria que estariam pendentes de apreciação, com alguns iniciados ainda em 2016, segundo o MPCE.