Cruz original da primeira missa no Brasil chega a Fortaleza nesta sexta (25); saiba como acompanhar

A cruz utilizada na primeira missa realizada em território brasileiro chegará a Fortaleza na próxima sexta-feira (25). O símbolo religioso será conduzido durante o Santo Rosário da Madrugada, às 4h, em cerimônia com Dom Gregório Paixão, arcebispo da capital cearense.

A celebração será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube Ir Kelly Patrícia Oficial/Instituto Hesed, além das emissoras TV Evangelizar e TV Século 21.

A passagem da cruz por Fortaleza faz parte da programação “Brasil com Fé”, que marca os 525 anos da primeira missa no Brasil, celebrada em 26 de abril de 1500. O percurso começou no dia 12 e segue até 27 de abril, incluindo aproximadamente 20 cidades brasileiras.

A relíquia pertence ao acervo do Museu da Sé de Braga, em Portugal, e também esteve em peregrinação por cidades portuguesas antes de vir ao Brasil. Durante sua estadia no país, a cruz passará por estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará e Distrito Federal.

A iniciativa é organizada pelo Movimento Brasil com Fé, em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor.

