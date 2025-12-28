Frota de ônibus de Fortaleza será ampliada em 2026, diz prefeito

Após impasse entre a Prefeitura de Fortaleza e as empresas de ônibus, neste ano – e o anúncio de aumento da passagem a partir do próximo 1º de janeiro –, a frota de veículos do transporte coletivo da capital cearense deve ser ampliada em 2026.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou que 129 novos veículos passarão a circular na capital em 2026, “todos eles com ar-condicionado”. O gestor também garantiu que “teremos aumento do número de linhas de ônibus”.

A ideia, ele reforça, é “ofertar melhores condições pra população”. Evandro não detalhou que regiões devem ser atendidas pelas novas linhas.

A renovação da frota é importante por dois motivos principais: a questão ambiental, já que ônibus mais novos emitem menos poluição; e a necessidade de atrair novamente os usuários, que têm migrado para modais individuais ou particulares.

A ampliação, assim, vem num contexto de crise do transporte coletivo, que vivencia uma queda histórica do número de passageiros: em 2015, 1 milhão de pessoas andavam de ônibus todo dia na cidade, número que caiu para pouco mais de 513 mil em 2025.

Legenda: Queda do número de passageiros tem desconforto e longas esperas como dois dos motivos. Foto: Fabiane de Paula.

Com a redução da demanda, a frota também encolhe. Há dez anos, 1,8 mil veículos rodavam na capital, caindo para 1,2 mil neste ano, conforme dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus).

Sem passageiros, o sistema fica mais caro de manter, exigindo aumento do subsídio municipal às empresas – e da tarifa cobrada ao usuário.

As tarifas inteiras e meias pagas pelos usuários são uma das receitas que chegam às empresas de transporte. O funcionamento é custeado ainda por subsídio da Prefeitura de Fortaleza, de R$ 14,5 milhões mensais em 2025, e por apoio do Governo do Ceará, este por meio de três medidas:

Isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel, que representa R$ 20 milhões anuais em “auxílio” às empresas de ônibus;

Isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da frota de ônibus, que representa R$ 4 milhões anuais; e

Incentivo de R$ 2 milhões para Bilhete Único Metropolitano.

O reajuste da passagem de ônibus para o ano que vem foi confirmado pela Etufor em novembro, interrompendo um ciclo de quase três anos sem aumento. O novo valor é de R$ 5,40, contra os R$ 4,50 anteriores. A meia passagem segue em R$ 1,50.

Em setembro deste ano, a crise ganhou novos contornos: o Sindiônibus suspendeu 25 linhas de ônibus de Fortaleza e reduziu a frota de outras 29. A medida, à época definida pela Prefeitura como unilateral, afetou cerca de 9 mil pessoas, mas foi revertida dias depois.

Questionado sobre o aumento do subsídio às empresas, o prefeito Evandro não detalhou o assunto.

Novo PAC

Em outubro deste ano, o Ministério das Cidades anunciou que empresas do Ceará e de outros dois estados poderão adquirir 206 novos ônibus por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em um investimento de R$ 167,8 milhões.

Quatro empresas de Fortaleza tiveram propostas selecionadas e têm disponível, somadas, um crédito de R$ 83,8 milhões.

Naquele mês, o Sindiônibus reforçou, em nota, que a renovação dos veículos deveria ocorrer regularmente, com a substituição de pelo menos 12,5% da frota todos os anos, para manter uma idade média dos ônibus de aproximadamente 4 anos.

Segundo o sindicato, a renovação era superior a essa porcentagem até 2014, mas o desequilíbrio financeiro pela fuga de passageiros impossibilita a medida.

Na ocasião, o Sindiônibus informou que a aquisição dos veículos pelas empresas que solicitaram o crédito ainda não era certa, diante da necessidade de “equilíbrio financeiro”.

A idade média da frota de ônibus de Fortaleza, segundo informou a Empresa de Transporte Urbano (Etufor) em agosto deste ano, é de 8,4 anos.