Valor ‘ideal’ da passagem de ônibus em Fortaleza deveria ser mais de R$ 7,00; entenda

A tarifa inteira de ônibus no valor de R$ 4,50 praticada em Fortaleza está quase R$ 3 abaixo do ideal, conforme estudo feito pela Prefeitura em novembro do ano passado. Para abarcar todos os custos, a passagem deveria ser R$ 7,27.

As discussões sobre o valor da passagem voltaram a repercutir em Fortaleza após a suspensão de 25 linhas de ônibus na manhã desta segunda-feira (29). Usuários do transporte coletivo foram pegos de surpresa com essa decisão que, segundo o Sindiônibus, foi protocolada na última segunda-feira, junto à Etufor.

O valor citado é da chamada “tarifa técnica”, que considera “os preços dos insumos fundamentais para a manutenção do transporte com os custos fixos para a oferta do serviço”, como informa a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Entre esses custos, estão preços atualizados de combustível, preço médio de um veículo novo, e salários de motoristas, fiscais e pessoal de manutenção. A metodologia é a mesma aplicada em outras capitais, e segue planilha definida pelo Grupo Executivo para a Integração da Política de Transportes (Geipot).

“Desde 2008, em Fortaleza, a tarifa é calculada com base nos cálculos previstos nesta planilha, chegando-se a um valor final para o usuário”, reforça a Etufor, em nota.

Como é calculado o valor da passagem de ônibus

Já o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira, explicou que esse valor é calculado considerando o custo total do serviço e dividindo pelos passageiros pagantes.

"Alguns passageiros pagam, mas não pagam a tarifa inteira, pagam menos. Ou porque estão andando no horário que é mais barato, ou no domingo. Ou porque é um estudante, por exemplo, que já usou as duas vezes gratuitas e vai usar mais uma, ele paga R$ 1,50. E o estudante sempre é contado, dá R$ 1,50. Se a tarifa fosse decretada para equilibrar o sistema com quem paga a passagem normalmente, seria R$ 7,27", detalhou Dimas em entrevista ao Diário do Nordeste.

Esse valor é alto e crescente porque “o sistema tem ficado difícil de equilibrar”, reforçou Dimas à Verdinha FM 92.5, nesta segunda-feira (29). Segundo ele, atualmente, há um déficit de aproximadamente R$ 7 milhões no subsídio enviado pela Prefeitura — hoje o Município transfere um valor de R$ 16 milhões.

“A tarifa técnica que seria cobrada pra cobrir o custo todo sobe demais. A Prefeitura faz uma análise pra saber qual a tarifa pública que vai definir, que ficou em R$ 4,50, e deveria complementar a diferença com subsídio – mas não tem tido recurso suficiente”, explicou Dimas.