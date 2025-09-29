UFC lamenta suspensão de linha de ônibus no Pici: 'Sem qualquer comunicação prévia'

Entre as linhas de ônibus de Fortaleza suspensas, a partir desta segunda-feira (29), está a 020 - Campus do Pici, que atende principalmente estudantes e funcionários da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a universidade informou que só soube da paralisação da rota pela imprensa, nesta manhã.

"A instituição lamenta a interrupção abrupta do serviço sem qualquer comunicação prévia da empresa e busca informações adicionais para entender melhor a situação junto à Prefeitura de Fortaleza e ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)", disse a UFC.

A linha tinha como itinerário as dependências do Campus do Pici, o maior da universidade em Fortaleza, mas também atendia usuários do Hospital Universitário Walter Cantídio, campus do Porangabuçu, Hemoce e da Faculdade de Educação (Faced), no Benfica.

A suspensão desta e de outras 24 linhas de ônibus, assim como a redução da frota de outras 29, pegou desprevenido diversos usuários do transporte coletivo da Capital, que não foram avisados da decisão.

A própria Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) alega surpresa no processo e diz que as decisões foram exclusivas do Sindiônibus, as quais o órgão municipal não concorda.

Estudantes planejam protesto

A suspensão da linha de ônibus será motivo de protesto organizado pelo Diretório Central dos e das Estudantes da UFC (DCE), nesta terça-feira (30), na entrada do campus, na avenida Humberto Monte.

O que diz o Sindiônibus?

Em comunicado ao Diário do Nordeste, o Sindiônibus informou que a frota passou por um ajuste necessário, resultado de "estudos técnicos". "A medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação", declarou a entidade.

Conforme o órgão, o ajuste foi necessário "diante do atual cenário de desequilíbrio financeiro enfrentado pelas empresas de transporte coletivo".

Os estudos do Sindiônibus consideraram fatores como:

dimensionamento da frota

análise de rotas e linhas

Ainda segundo o sindicato, algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas. Linhas de maior relevância, que transportam mais passageiros diariamente, receberam reforço com a inclusão de novos veículos.

"O Sindiônibus ressalta que o tema vem sendo tratado em diálogo com a Prefeitura de Fortaleza e reforça que todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço", conclui o órgão em comunicado.

Linhas suspensas

As linhas de ônibus que, segundo o Sindiônibus, não circularão mais a partir desta segunda-feira são: