UFC lamenta suspensão de linha de ônibus no Pici: 'Sem qualquer comunicação prévia'
Universidade informa que ficou sabendo da paralisação da rota apenas na manhã desta segunda (29)
Entre as linhas de ônibus de Fortaleza suspensas, a partir desta segunda-feira (29), está a 020 - Campus do Pici, que atende principalmente estudantes e funcionários da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a universidade informou que só soube da paralisação da rota pela imprensa, nesta manhã.
"A instituição lamenta a interrupção abrupta do serviço sem qualquer comunicação prévia da empresa e busca informações adicionais para entender melhor a situação junto à Prefeitura de Fortaleza e ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)", disse a UFC.
A linha tinha como itinerário as dependências do Campus do Pici, o maior da universidade em Fortaleza, mas também atendia usuários do Hospital Universitário Walter Cantídio, campus do Porangabuçu, Hemoce e da Faculdade de Educação (Faced), no Benfica.
A suspensão desta e de outras 24 linhas de ônibus, assim como a redução da frota de outras 29, pegou desprevenido diversos usuários do transporte coletivo da Capital, que não foram avisados da decisão.
A própria Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) alega surpresa no processo e diz que as decisões foram exclusivas do Sindiônibus, as quais o órgão municipal não concorda.
Estudantes planejam protesto
A suspensão da linha de ônibus será motivo de protesto organizado pelo Diretório Central dos e das Estudantes da UFC (DCE), nesta terça-feira (30), na entrada do campus, na avenida Humberto Monte.
O que diz o Sindiônibus?
Em comunicado ao Diário do Nordeste, o Sindiônibus informou que a frota passou por um ajuste necessário, resultado de "estudos técnicos". "A medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação", declarou a entidade.
Conforme o órgão, o ajuste foi necessário "diante do atual cenário de desequilíbrio financeiro enfrentado pelas empresas de transporte coletivo".
Os estudos do Sindiônibus consideraram fatores como:
- dimensionamento da frota
- análise de rotas e linhas
Ainda segundo o sindicato, algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas. Linhas de maior relevância, que transportam mais passageiros diariamente, receberam reforço com a inclusão de novos veículos.
"O Sindiônibus ressalta que o tema vem sendo tratado em diálogo com a Prefeitura de Fortaleza e reforça que todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço", conclui o órgão em comunicado.
Linhas suspensas
As linhas de ônibus que, segundo o Sindiônibus, não circularão mais a partir desta segunda-feira são:
- 014 - Rodoviária/Aguanambi 2
- 020 - Campus do Pici
- 022 - Jardim das Oliveiras/Centro
- 081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
- 091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
- 097 - Ant. Bezerra/Siqueira
- 106 - Floresta/Centro
- 200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
- 217 - Estação/Pio Saraiva 2
- 302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
- 307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
- 352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
- 374 - Aracapé/Centro
- 400 - Osório de Paiva/Siqueira
- 404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
- 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
- 513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
- 614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
- 633 - Passaré/Centro
- 653 - Santa Fé/Messejana
- 668 - Pq. Betânia/Messejana
- 701 - Pq. Americano/Centro
- 835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
- 903 - Papicu/Varjota/Centro
- 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará