UFC lamenta suspensão de linha de ônibus no Pici: 'Sem qualquer comunicação prévia'

Universidade informa que ficou sabendo da paralisação da rota apenas na manhã desta segunda (29)

Renato Bezerra
(Atualizado às 11:54)
Ceará
Imagem mostra ônibus em Fortaleza
Legenda: A Etufor alega surpresa no processo e diz que as decisões foram exclusivas do Sindiônibus
Foto: Fabiane de Paula

Entre as linhas de ônibus de Fortaleza suspensas, a partir desta segunda-feira (29), está a 020 - Campus do Pici, que atende principalmente estudantes e funcionários da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a universidade informou que só soube da paralisação da rota pela imprensa, nesta manhã. 

"A instituição lamenta a interrupção abrupta do serviço sem qualquer comunicação prévia da empresa e busca informações adicionais para entender melhor a situação junto à Prefeitura de Fortaleza e ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)", disse a UFC. 

A linha tinha como itinerário as dependências do Campus do Pici, o maior da universidade em Fortaleza, mas também atendia usuários do Hospital Universitário Walter Cantídio, campus do Porangabuçu, Hemoce e da Faculdade de Educação (Faced), no Benfica. 

A suspensão desta e de outras 24 linhas de ônibus, assim como a redução da frota de outras 29, pegou desprevenido diversos usuários do transporte coletivo da Capital, que não foram avisados da decisão.

A própria Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) alega surpresa no processo e diz que as decisões foram exclusivas do Sindiônibus, as quais o órgão municipal não concorda. 

Estudantes planejam protesto

A suspensão da linha de ônibus será motivo de protesto organizado pelo Diretório Central dos e das Estudantes da UFC (DCE), nesta terça-feira (30), na entrada do campus, na avenida Humberto Monte.

O que diz o Sindiônibus?

Em comunicado ao Diário do Nordeste, o Sindiônibus informou que a frota passou por um ajuste necessário, resultado de "estudos técnicos". "A medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação", declarou a entidade. 

Conforme o órgão, o ajuste foi necessário "diante do atual cenário de desequilíbrio financeiro enfrentado pelas empresas de transporte coletivo".

Os estudos do Sindiônibus consideraram fatores como:

  • dimensionamento da frota
  • análise de rotas e linhas

Ainda segundo o sindicato, algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas. Linhas de maior relevância, que transportam mais passageiros diariamente, receberam reforço com a inclusão de novos veículos.

"O Sindiônibus ressalta que o tema vem sendo tratado em diálogo com a Prefeitura de Fortaleza e reforça que todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço", conclui o órgão em comunicado.

Linhas suspensas

As linhas de ônibus que, segundo o Sindiônibus, não circularão mais a partir desta segunda-feira são:

  • 014 - Rodoviária/Aguanambi 2
  • 020 - Campus do Pici
  • 022 - Jardim das Oliveiras/Centro
  • 081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
  • 091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
  • 097 - Ant. Bezerra/Siqueira
  • 106 - Floresta/Centro
  • 200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
  • 217 - Estação/Pio Saraiva 2
  • 302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
  • 307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
  • 352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
  • 374 - Aracapé/Centro
  • 400 - Osório de Paiva/Siqueira
  • 404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
  • 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
  • 513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
  • 614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
  • 633 - Passaré/Centro
  • 653 - Santa Fé/Messejana
  • 668 - Pq. Betânia/Messejana
  • 701 - Pq. Americano/Centro
  • 835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
  • 903 - Papicu/Varjota/Centro
  • 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

