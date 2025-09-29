'Nos pegou de surpresa', diz presidente da Etufor sobre suspensão de linhas de ônibus
Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza
As mais de 50 alterações nas linhas de ônibus de Fortaleza (detalhadas abaixo), anunciadas nesta segunda-feira (29) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), surpreenderam a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
Em comunicado à rádio Verdinha FM 92.5, o presidente da instituição, George Dantas, afirmou que a suspensão de 25 rotas e a redução da frota de outras 29 foram decisões exclusivas do sindicato, as quais o órgão municipal não concorda.
Essa diminuição dos serviços, anunciada hoje, é uma decisão unilateral do Sindiônibus, que nos pegou de surpresa, porque em novembro é a data base da discussão do equilíbrio tarifário, de uma nova tarifa e novo subsídio. Então, essa decisão muito próxima da data base, nós não concordamos e não orientamos."
Os usuários do serviço de transporte coletivo também foram surpreendidos, já que não houve aviso sobre as mudanças, iniciadas nesta manhã.
Possibilidade de redução e suspensão eram antigas
Apesar de afirmar que a instituição não sabia da mudança desta segunda-feira, o dirigente da Etufor detalha que já havia sido conversado sobre a possibilidade de redução e de descontinuação de linhas.
"A gente entende que tem que melhorar a qualidade de serviço, que temos que discutir. As empresas já contam com outros incentivos, como 50% de desconto no ICMS combustível. Então, não há motivo para a gente antecipar a suspensão de linhas, antecipar o equilíbrio tarifário, tendo em vista que, no ano passado, já foi discutida essa redução. Nos meses desse ano já foi também discutida."
R$ 40 milhões a mais de subsídio em 2025
O dirigente ainda destacou que, somente neste ano, a Prefeitura de Fortaleza já pagou pelo menos R$ 40 milhões a mais de subsídio do que em 2024. "Todos os meses temos pago mais de R$ 14 milhões para o Sindiônibus. Nos últimos dois meses, pagamos mais de R$ 5 milhões extras."
Apesar do aumento de recursos por parte de gestão, o sindicato afirma que as alterações no transporte coletivo da Capital são um "ajuste necessário" para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.
"Este ano, a gestão, mesmo com toda a dificuldade de um primeiro ano de gestão, de um primeiro ano em que o caixa da Prefeitura está em dificuldade, ainda assim, a gente aumentou o valor de subsídio, e temos tentado manter esse diálogo constante com o sindicato para que a gente oferte esse serviço para a população de Fortaleza", finaliza Dantas.
Veja também
29 linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza
- 21 Luciano Cavalcante/Papicu
- 25 Opaia/Lagoa
- 26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
- 40 Parangaba/Lagoa
- 65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
- 82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
- 84 Siqueira/Perimetral/Messejana
- 87 Expresso/Siqueira/Papicu
- 89 Expresso/Parangaba/Papicu
- 110 Vila do Mar/Centro
- 300 Expresso/Siqueira/Centro
- 338 Canindezinho/Siqueira
- 340 Cj Itaperi/Parangaba
- 353 Parangaba/Parque Veras
- 361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
- 366 Bom Jardim II/Siqueira
- 378 Urucutuba/Siqueira
- 394 Parque Universitários/Lagoa
- 411 Lagoa/Montese/Centro
- 421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
- 611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
- 613 Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro
- 622 Pedras II/Messejana
- 636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
- 641 Guajerú I/Messejana
- 650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
- 666 Jardim Castelão/Centro
- 702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
- 825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
Veja também
25 linhas suspensas na Capital
- 014 - Rodoviária/Aguanambi 2
- 020 - Campus do Pici
- 022 - Jardim das Oliveiras/Centro
- 081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
- 091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
- 097 - Ant. Bezerra/Siqueira
- 106 - Floresta/Centro
- 200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
- 217 - Estação/Pio Saraiva 2
- 302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
- 307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
- 352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
- 374 - Aracapé/Centro
- 400 - Osório de Paiva/Siqueira
- 404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
- 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
- 513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
- 614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
- 633 - Passaré/Centro
- 653 - Santa Fé/Messejana
- 668 - Pq. Betânia/Messejana
- 701 - Pq. Americano/Centro
- 835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
- 903 - Papicu/Varjota/Centro
- 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará
7 linhas têm frotas ampliadas
Além da redução, o Sindiônibus informa que ampliou a frota de 7 linhas, em 20 veículos extras.
"É importante destacar que, embora tenha sido necessária a redução e a supressão de algumas linhas, também houve reforço nas linhas troncais e de maior demanda, sempre considerando a realidade atual e as limitações enfrentadas pelas empresas que compõem o sistema regular de Fortaleza", justifica o sindicato
A seguir, confira as rotas com frota acrescidas:
- 74/1074 Antônio Bezerra/UNIFOR/TER
- 75 Campus do Pici/UNIFOR
- 86 Bezerra de Menezes/Santos Dumont
- 385 Conjunto Ceará/Centro
- 670 Sítio São João/Centro
- 855 Bezerra de Menezes/Washington Soares
- 906 Caça e Pesca/Serviluz/Centro