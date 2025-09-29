As mais de 50 alterações nas linhas de ônibus de Fortaleza (detalhadas abaixo), anunciadas nesta segunda-feira (29) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), surpreenderam a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Em comunicado à rádio Verdinha FM 92.5, o presidente da instituição, George Dantas, afirmou que a suspensão de 25 rotas e a redução da frota de outras 29 foram decisões exclusivas do sindicato, as quais o órgão municipal não concorda.

Essa diminuição dos serviços, anunciada hoje, é uma decisão unilateral do Sindiônibus, que nos pegou de surpresa, porque em novembro é a data base da discussão do equilíbrio tarifário, de uma nova tarifa e novo subsídio. Então, essa decisão muito próxima da data base, nós não concordamos e não orientamos." George Dantas Presidente da Etufor

Os usuários do serviço de transporte coletivo também foram surpreendidos, já que não houve aviso sobre as mudanças, iniciadas nesta manhã.

Possibilidade de redução e suspensão eram antigas

Apesar de afirmar que a instituição não sabia da mudança desta segunda-feira, o dirigente da Etufor detalha que já havia sido conversado sobre a possibilidade de redução e de descontinuação de linhas.

"A gente entende que tem que melhorar a qualidade de serviço, que temos que discutir. As empresas já contam com outros incentivos, como 50% de desconto no ICMS combustível. Então, não há motivo para a gente antecipar a suspensão de linhas, antecipar o equilíbrio tarifário, tendo em vista que, no ano passado, já foi discutida essa redução. Nos meses desse ano já foi também discutida."

R$ 40 milhões a mais de subsídio em 2025

O dirigente ainda destacou que, somente neste ano, a Prefeitura de Fortaleza já pagou pelo menos R$ 40 milhões a mais de subsídio do que em 2024. "Todos os meses temos pago mais de R$ 14 milhões para o Sindiônibus. Nos últimos dois meses, pagamos mais de R$ 5 milhões extras."

Apesar do aumento de recursos por parte de gestão, o sindicato afirma que as alterações no transporte coletivo da Capital são um "ajuste necessário" para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.

"Este ano, a gestão, mesmo com toda a dificuldade de um primeiro ano de gestão, de um primeiro ano em que o caixa da Prefeitura está em dificuldade, ainda assim, a gente aumentou o valor de subsídio, e temos tentado manter esse diálogo constante com o sindicato para que a gente oferte esse serviço para a população de Fortaleza", finaliza Dantas.

29 linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza

21 Luciano Cavalcante/Papicu

25 Opaia/Lagoa

26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana

40 Parangaba/Lagoa

65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia

82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana

84 Siqueira/Perimetral/Messejana

87 Expresso/Siqueira/Papicu

89 Expresso/Parangaba/Papicu

110 Vila do Mar/Centro

300 Expresso/Siqueira/Centro

338 Canindezinho/Siqueira

340 Cj Itaperi/Parangaba

353 Parangaba/Parque Veras

361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

366 Bom Jardim II/Siqueira

378 Urucutuba/Siqueira

394 Parque Universitários/Lagoa

411 Lagoa/Montese/Centro

421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro

611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

613 Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro

622 Pedras II/Messejana

636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana

641 Guajerú I/Messejana

650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro

666 Jardim Castelão/Centro

702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

25 linhas suspensas na Capital

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

7 linhas têm frotas ampliadas

Além da redução, o Sindiônibus informa que ampliou a frota de 7 linhas, em 20 veículos extras.

"É importante destacar que, embora tenha sido necessária a redução e a supressão de algumas linhas, também houve reforço nas linhas troncais e de maior demanda, sempre considerando a realidade atual e as limitações enfrentadas pelas empresas que compõem o sistema regular de Fortaleza", justifica o sindicato

A seguir, confira as rotas com frota acrescidas: