29 linhas de ônibus têm frotas reduzidas em Fortaleza

Mudança se soma ao anúncio sobre outras 25 rotas do transporte público que foram suspensas na Capital

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:31)
Ceará
Imagem mostra homem entrando no ônibus da prefeitura de Fortaleza, Ceará, em uma parada de transporte público, durante o dia, com estrutura metálica no teto.
Legenda: Alteração pega usuários de surpresa
Foto: SVM

Além das 25 rotas de ônibus suspensas nesta segunda-feira (29) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), outras 29 linhas (detalhadas abaixo) tiveram a frota de veículos reduzida em Fortaleza

As mudanças pegam de surpresa os usuários do transporte público da Capital, já que não houve aviso prévio.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a ação seria uma decisão unilateral da entidade representativa dos empresários.

Ainda no comunicado, o órgão municipal ressaltou que nenhuma das alterações estava autorizada ou programada no sistema oficial.

Qual a justificativa do Sindiônibus?

Em nota, a entidade sindical afirma que a alteração no número de veículos é um "ajuste necessário" para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.

Ainda conforme o Sindiônibus, as mudanças seriam frutos de estudos técnicos, que consideraram fatores como dimensionamento da frota, análise de rotas e linhas.

"O Sindiônibus ressalta que o tema vem sendo tratado em diálogo com a Prefeitura de Fortaleza e reforça que todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço", destaca no comunicado.

29 linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza

  • 21 Luciano Cavalcante/Papicu
  • 25 Opaia/Lagoa
  • 26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
  • 40 Parangaba/Lagoa
  • 65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
  • 82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
  • 84 Siqueira/Perimetral/Messejana
  • 87 Expresso/Siqueira/Papicu
  • 89 Expresso/Parangaba/Papicu
  • 110 Vila do Mar/Centro
  • 300 Expresso/Siqueira/Centro
  • 338 Canindezinho/Siqueira
  • 340 Cj Itaperi/Parangaba
  • 353 Parangaba/Parque Veras
  • 361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
  • 366 Bom Jardim II/Siqueira
  • 378 Urucutuba/Siqueira
  • 394 Parque Universitários/Lagoa
  • 411 Lagoa/Montese/Centro
  • 421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
  • 611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
  • 613 Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro
  • 622 Pedras II/Messejana
  • 636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
  • 641 Guajerú I/Messejana
  • 650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
  • 666 Jardim Castelão/Centro
  • 702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
  • 825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

25 linhas suspensas na Capital

  • 014 - Rodoviária/Aguanambi 2
  • 020 - Campus do Pici
  • 022 - Jardim das Oliveiras/Centro
  • 081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
  • 091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
  • 097 - Ant. Bezerra/Siqueira
  • 106 - Floresta/Centro
  • 200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
  • 217 - Estação/Pio Saraiva 2
  • 302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
  • 307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
  • 352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
  • 374 - Aracapé/Centro
  • 400 - Osório de Paiva/Siqueira
  • 404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
  • 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
  • 513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
  • 614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
  • 633 - Passaré/Centro
  • 653 - Santa Fé/Messejana
  • 668 - Pq. Betânia/Messejana
  • 701 - Pq. Americano/Centro
  • 835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
  • 903 - Papicu/Varjota/Centro
  • 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

7 linhas têm frotas elevadas

Além da redução, o Sindiônibus informa que elevou a frota de 7 linhas, em 20 veículos extras.

"É importante destacar que, embora tenha sido necessária a redução e a supressão de algumas linhas, também houve reforço nas linhas troncais e de maior demanda, sempre considerando a realidade atual e as limitações enfrentadas pelas empresas que compõem o sistema regular de Fortaleza", justifica o sindicato

A seguir, confira as rotas com frota acrescidas:

  • 74/1074 Antônio Bezerra/UNIFOR/TER
  • 75 Campus do Pici/UNIFOR
  • 86 Bezerra de Menezes/Santos Dumont
  • 385 Conjunto Ceará/Centro
  • 670 Sítio São João/Centro
  • 855 Bezerra de Menezes/Washington Soares
  • 906 Caça e Pesca/Serviluz/Centro 

Ceará

29 linhas de ônibus têm frotas reduzidas em Fortaleza

Mudança se soma ao anúncio sobre outras 25 rotas do transporte público que foram suspensas na Capital

Carol Melo

Há 1 hora
