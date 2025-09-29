29 linhas de ônibus têm frotas reduzidas em Fortaleza

Além das 25 rotas de ônibus suspensas nesta segunda-feira (29) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), outras 29 linhas (detalhadas abaixo) tiveram a frota de veículos reduzida em Fortaleza.

As mudanças pegam de surpresa os usuários do transporte público da Capital, já que não houve aviso prévio.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a ação seria uma decisão unilateral da entidade representativa dos empresários.

Ainda no comunicado, o órgão municipal ressaltou que nenhuma das alterações estava autorizada ou programada no sistema oficial.

Qual a justificativa do Sindiônibus?

Em nota, a entidade sindical afirma que a alteração no número de veículos é um "ajuste necessário" para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.

Ainda conforme o Sindiônibus, as mudanças seriam frutos de estudos técnicos, que consideraram fatores como dimensionamento da frota, análise de rotas e linhas.

"O Sindiônibus ressalta que o tema vem sendo tratado em diálogo com a Prefeitura de Fortaleza e reforça que todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço", destaca no comunicado.

29 linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza

21 Luciano Cavalcante/Papicu

25 Opaia/Lagoa

26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana

40 Parangaba/Lagoa

65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia

82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana

84 Siqueira/Perimetral/Messejana

87 Expresso/Siqueira/Papicu

89 Expresso/Parangaba/Papicu

110 Vila do Mar/Centro

300 Expresso/Siqueira/Centro

338 Canindezinho/Siqueira

340 Cj Itaperi/Parangaba

353 Parangaba/Parque Veras

361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

366 Bom Jardim II/Siqueira

378 Urucutuba/Siqueira

394 Parque Universitários/Lagoa

411 Lagoa/Montese/Centro

421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro

611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

613 Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro

622 Pedras II/Messejana

636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana

641 Guajerú I/Messejana

650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro

666 Jardim Castelão/Centro

702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

25 linhas suspensas na Capital

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

7 linhas têm frotas elevadas

Além da redução, o Sindiônibus informa que elevou a frota de 7 linhas, em 20 veículos extras.

"É importante destacar que, embora tenha sido necessária a redução e a supressão de algumas linhas, também houve reforço nas linhas troncais e de maior demanda, sempre considerando a realidade atual e as limitações enfrentadas pelas empresas que compõem o sistema regular de Fortaleza", justifica o sindicato

A seguir, confira as rotas com frota acrescidas: