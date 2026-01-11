Símbolo do Cariri e ameaçado de extinção, soldadinho-do-araripe ganha unidade de conservação federal

A área destinada à preservação do ambiente onde vive o soldadinho-do-araripe — única ave exclusiva do Ceará — ganhou reforço com a criação de mais uma unidade de conservação no Cariri cearense. Com cerca de 5.540 hectares e distribuído entre os municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha, o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) do Soldadinho-do-Araripe, criado pelo Governo Federal em junho de 2025, fortalece a gestão do território onde vive a ave, que está em perigo de extinção.

Famoso pela plumagem branca e pelo topete vermelho nos machos, o soldadinho-do-araripe habita as matas ciliares nas encostas da Chapada do Araripe, especificamente próximo a cursos d’água. A região onde ele pode ser encontrado é considerada “um oásis no meio da Caatinga”.

Porém, a expansão urbana e a sobre-exploração dos recursos hídricos — como o encanamento total da fonte, lavagem de roupa e desmatamento no local da fonte — vêm afetando a reprodução da espécie.

Além disso, a ocorrência de incêndios em seu habitat, a poluição, as mudanças climáticas e outras ameaças fazem o soldadinho-do-araripe figurar na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Para se ter ideia, os dados mais recentes apontam que existem apenas 436 dessa espécie adulta na natureza.

“O empobrecimento da floresta também é uma ameaça, seja pela proliferação de palmeiras oleíferas que promovem e se beneficiam do fogo — como o babaçu —, seja pela retirada seletiva de árvores, bem como intervenções que exijam supressão vegetal”, explica Weber Girão, Gerente de Projeto da Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (ONG Aquasis).

Essa ave (o Soldadinho-do-araripe) é única em alguns aspectos: além dela, não existe outra ave vivente exclusiva do Ceará; sua origem como espécie é uma das mais recentes do mundo, com pouco mais de dez mil anos, o que teria ocorrido pela combinação de uma população pequena com a seletividade das fêmeas na escolha de parceiros; e sua força como símbolo é notável. Weber Girão Gerente de Projeto da ONG Aquasis

A espécie foi descoberta em 1998 e desde então já foi considerada “criticamente em perigo” de extinção — por ser sensível e dependente das condições particulares do ambiente — e logo tornou-se símbolo da biodiversidade na Chapada do Araripe.

“Isto contribuiu para que a espécie fosse utilizada para o desenvolvimento de políticas públicas de conservação na região, principalmente voltadas à conservação do seu habitat, o que também promoveu benefícios a diversas outras espécies, tais como um sapo e um caranguejo recém descobertos”, segundo o Plano de Ação Nacional (PAN) para Conservação do Soldadinho-do-araripe.

Unidades de conservação onde o soldadinho-do-araripe vive

O soldadinho-do-araripe habita uma área de cerca de 39,5 km² entre os municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha. Esse território em que a ave pode ser encontrada é abrangido, atualmente, por 10 unidades de conservação, sendo três federais — entre elas o novo Revis —, uma estadual, duas municipais e quatro reservas particulares.

Unidades de Conservação Federais

Floresta Nacional do Araripe-Apodi

Área de proteção Ambiental da Chapada do Araripe

Refúgio de Vida Silvestre (Revis) do Soldadinho-do-Araripe

Unidades de Conservação Estaduais

Monumento Natural Sítio Riacho do Meio

Unidades de Conservação Municipais

Parque Natural Municipal Luís Roberto Correia Sampaio, no Barbalha

Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Soldadinho-do-Araripe, no Crato

Reservas Particulares

Reserva Particular do Patrimônio Natural Arajara Park

Reserva Particular do Patrimônio Natural Araçá

Reserva Particular do Patrimônio Natural Oásis Araripe

Reserva Particular do Patrimônio Natural Oásis Araripe II

O que muda com a criação do Revis do Soldadinho-do-Araripe?

Antes da criação da nova unidade de conservação federal, já existia outra quase homônima, mas de gestão municipal e restrita ao território do Crato. Com a criação do Revis do Soldadinho-do-Araripe pelo Governo Federal, por meio do decreto nº 12.492, de 5 de junho de 2025, a zona voltada para a proteção de áreas estratégicas da Chapada do Araripe, garantia da preservação de espécies endêmicas da região e estímulo ao ecoturismo, entre outros objetivos, estendeu-se para Barbalha e Missão Velha.

Assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro substituto do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o decreto logo teve efeito na unidade de conservação municipal. Pouco depois, em agosto de 2025, a unidade de conservação municipal passou a contar com um gestor, sete anos após ter sido criada.

“O fortalecimento da gestão da unidade de conservação municipal ocorreu em consonância e logo após a publicação do decreto de criação do Revis federal, evidenciando uma relação de estímulo mútuo, na qual o avanço de uma esfera administrativa impulsionou o fortalecimento da outra”, destacou Kelysson Amparado, gestor do Revis municipal, ao Diário do Nordeste.

De acordo com ele, a coexistência dos dois Refúgios de Vida Silvestre configura uma complementaridade de competências. Enquanto a entidade municipal atua na gestão territorial local, com educação ambiental, fiscalização e articulação comunitária, a unidade federal “agrega capacidade técnica, institucional e operacional ampliada”, explica.

Isso aumenta o acesso a recursos, programas estruturantes, pesquisas científicas e ações integradas de prevenção e combate a incêndios florestais.

A criação do Revis federal fortalece e potencializa a atuação do Revis municipal, promovendo uma gestão mais eficiente, integrada e resiliente, capaz de assegurar a conservação da biodiversidade, a manutenção dos serviços ecossistêmicos e a proteção dos valores ambientais da Chapada do Araripe em escala local e regional. Kelysson Amparado Gestor do Revis municipal Soldadinho-do-araripe

Kelysson Amparado aponta que, desde a criação da unidade de conservação municipal, têm sido desenvolvidas ações contínuas de educação ambiental e sensibilização da população local, com foco na prevenção de impactos ambientais, especialmente queimadas e incêndios florestais.

A chegada da gestão técnica, conforme o gestor, representa um avanço na condução das ações de planejamento, articulação institucional e fortalecimento da governança ambiental. Mas o gestor também aponta desafios para essa atuação.

Entre os principais desafios, Amparado destaca a mobilização junto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) para atuação como Conselho Consultivo do Revis municipal e a condução do processo de elaboração do Plano de Manejo.

436 indivíduos Quantidade de soldadinhos-do-araripe adultos na natureza, segundo dados mais recentes.

A elaboração do documento deverá ocorrer de forma conjunta e articulada com o Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme previsto no Termo de Cooperação firmado entre o órgão federal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Crato.

“Tal instrumento estabelece diretrizes para a cooperação institucional, compartilhamento de informações, apoio técnico e harmonização das estratégias de gestão, estando previsto o início do processo de elaboração a partir do ano de 2026”, finaliza o gestor.

Objetivos do Refúgio de Vida Silvestre do Soldadinho-do-Araripe

Conservar as escarpas da Chapada do Araripe e as florestas úmidas associadas às nascentes, às ressurgências e às levadas que ocorrem no semiárido nordestino; Preservar e recuperar o único habitat do Soldadinho-do-Araripe, ave classificada como “criticamente em perigo” de extinção, endêmica da caatinga e que ocorre somente nas encostas da Chapada do Araripe, no vale do Cariri; Permitir o manejo e a recuperação da vegetação nativa em áreas de ocorrência histórica do Soldadinho-do-Araripe, com vistas a viabilizar o incremento populacional da espécie; Garantir o uso sustentável dos recursos hídricos provenientes das nascentes, das ressurgências e das levadas que ocorrem nas encostas da Chapada do Araripe, de forma a conciliar o fornecimento de água às atividades humanas com a manutenção da vazão ecológica mínima, equivalente a 30% (trinta por cento) da vazão da nascente, necessária à preservação das funções ecológicas desses ecossistemas; Garantir a preservação de espécies endêmicas que ocorrem nas escarpas da Chapada do Araripe, dependentes dos recursos hídricos nela existentes, como o Sapo-de-chifre-do-Araripe (Procetophrys ararype), o Guaja-do-Araripe (Kingsleya attenboroughi), o Rato-da-árvore (Rhipidomys cariri), a Cobra-da-terra-dos-brejos (Atractus ronnie) e o Morcego-de-orelha-de-funil (Natalus macrourus); Estimular o ecoturismo, principalmente de base comunitária; Compatibilizar os usos das propriedades particulares com a conservação das nascentes, das levadas e dos fragmentos de floresta úmida nas escarpas da Chapada do Araripe, de forma a promover a conservação in situ do Soldadinho-do-Araripe e de seu habitat natural.

O que é um Revis?

Os Refúgios de Vida Silvestre (Revis) são um tipo de unidade de conservação de proteção integral, em que só se admite o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei.

Nos Revis, o objetivo é proteger ambientes naturais para a existência e reprodução de espécies da flora e fauna local, incluindo as residentes e migratórias.

A visitação é permitida nesse tipo de unidade de conservação, mas está sujeita às condições do Plano de Manejo e às normas do órgão administrador.