Gisele Bündchen faz doação para preservação do soldadinho-do-araripe no Ceará

A modelo Gisele Bündchen, em comemoração ao seu aniversário de 42 anos, anunciou a Aquasis como uma das sete instituições escolhidos para receber o aporte do fundo Luz Alliance, realizado em parceria com a organização BrazilFoundation. Outros seis biomas brasileiros foram selecionados e receberão o aporte de R$ 150 mil para investir em ações de conservação.

A Aquasis protege a natureza há quase 30 anos, incluindo uma das aves mais bonitas e ameaçadas do nordeste brasileiro, conhecida como soldadinho-do-araripe, e foi escolhida para representar a Caatinga, com o Projeto Oásis Araripe.

Originalmente destinado a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, em virtude da pandemia da Covid-19, nesta segunda fase, a Luz Alliance apoiará organizações da sociedade civil que trabalham para preservar e reabilitar ecossistemas para o bem das pessoas e da natureza.

18 anos de atuação em defesa das águas e do soldadinho-do-araripe

A Aquasis trabalha pela conservação das águas e do soldadinho-do-araripe. Ao longo desse tempo, um dos principais resultados alcançados foi a participação de um Programa Produtor de Água no Ceará (no município de Crato), sendo tal iniciativa pioneira no estado.

Weber Andrade. Biólogo e gerente da Reserva Oásis Araripe O soldadinho-do-araripe é a única ave exclusiva do estado do Ceará, habitando apenas três municípios, localizados nas encostas da Chapada do Araripe. O macho dessa espécie é conhecido localmente como levadeiro em alusão às pessoas que manejam canais de irrigação tradicionais. A fêmea é chamada de lavadeira-da-mata, pois habita os regatos no interior das florestas. Tais nomes populares refletem sua estreita relação com a água – o elemento mais raro e precioso da Caatinga

Os recursos do Fundo Luz Alliance / Brazil Foundation se somam aos que vêm sendo empregados pelo Governo Municipal de Crato nas propriedades gerenciadas pela Aquasis.

Para que o Programa Produtor de Água seja consolidado, pode ser decisivo o apoio do Governo do Estado do Ceará, bem como o de Agências Federais, expandindo ainda mais tais conquistas da parceria público-privada.

