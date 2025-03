Guarda municipal de Fortaleza é preso pela Polícia Militar por suspeita de integrar facção criminosa

Um guarda municipal de Fortaleza e outros dois homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na última segunda-feira (24), por suspeita de integrar uma facção criminosa. A prisão ocorreu no Município de Caridade (a cerca de 98 km de distância da Capital).

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec), responsável pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), afirmou, em nota, que "não compactua com desvios de conduta dos seus servidores e informa que o guarda municipal Francisco Joanes Silva Costa será submetido a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria da instituição com objetivo de apurar a conduta do agente, colaborar com as investigações e aplicar as punições necessárias".

A Polícia Militar informou que, por volta de 19h40, o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) "recebeu informações sobre a presença de um indivíduo suspeito de integrar grupo criminoso, que estaria traficando drogas na Rua José Ribeiro, no Campo da Faca, em Caridade".

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, trafegava em um veículo Chevrolet Cruze de cor prata, que tentou fugir ao notar a aproximação policial, na BR-020. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto por crimes de roubo.

O automóvel foi parado por equipes policiais do CPRaio, do 4º Batalhão de Policia Militar (4ºBPM) e do Comando Tático Rural (Cotar). Além do foragido, estavam dois homens no carro - entre eles o guarda municipal de Fortaleza Francisco Joanes Silva Costa.

Com o trio, foi apreendida uma pistola calibre 380 com 26 munições e três carregadores, sem a devida documentação de porte legal de arma de fogo, segundo a Polícia Militar.

Os três suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Canindé, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, além de ser dado cumprimento aos mandados de prisão que estavam em aberto contra um dos suspeitos.