Duas adolescentes morrem após moto colidir com caminhonete em Mombaça (CE)

A colisão entre uma moto e uma caminhonete em trecho da CE-060 localizado em Mombaça, próximo à localidade de Sítio Recreação, deixou duas adolescentes mortas na manhã deste domingo (23).

As duas jovens, que tinham 15 e 16 anos, trafegavam na moto quando o acidente aconteceu e morreram na hora.

Veja também Segurança PM apreende quatro fuzis e dois homens morrem em confronto no Interior do Ceará Segurança Justiça manda soltar os 10 torcedores presos em flagrante às vésperas do Clássico-Rei em Fortaleza

O motorista da caminhonete abandonou o veículo e fugiu do local do acidente. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu informações para subsidiar a apuração do acidente, cuja investigação está a cargo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Tauá.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.