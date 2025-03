Um motorista de 36 anos foi preso após ser encontrado com 100 tabletes de maconha, um total de 107,22 kg de entorpecente, em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, neste sábado (22). Em flagrante, os policiais rodoviários identificaram os entorpecentes na carroceria de um Chevrolet Montana.

A fiscalização aconteceu próximo ao desvio do Posto de Fiscalização Física (PFF) do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), localizado no km 61 da rodovia CE-265. O motorista vinha do Piauí com destino ao Rio Grande do Norte.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Legenda: Droga era levada em carroceria e foi identificada por policiais rodoviários do Ceará Foto: SSPDS/Divulgação

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181.

O contato de telefone é um número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3423.4572, da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.