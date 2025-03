Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam às vésperas do Clássico-Rei e 10 pessoas são detidas; vídeo

Dez pessoas foram conduzidas ao 10º Distrito Policial, em Fortaleza, após uma confusão generalizada entre torcedores dos times de futebol Ceará e Fortaleza no fim da manhã deste sábado (22), nas proximidades da Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona. Os confrontos teriam relação com a disputa que os dois times terão na final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão, no fim da tarde deste sábado.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a condução ficou sob responsabilidade das equipes do BPRaio.

Correria, gritaria, socos e objetos atirados foram vistos nas imagens que circulam nas redes sociais desde o fim da manhã. Em um dos vídeos da ação, é possível ver um atropelamento, quando um carro atinge alguns dos torcedores, que ainda assim não chegaram a parar as agressões aos demais envolvidos.

Pedras também foram arremessadas pela rua em uma das brigas, o que teria assustado os moradores da região. As imagens teriam sido feitas de dentro das casas presentes na via.

Até o momento, nenhum dos envolvidos ou dos detidos após a ação teve a identidade divulgada.