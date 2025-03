Parcial da enquete BBB 25 aponta eliminação de participante com pouco mais de 50%; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil desta terça-feira (25) aponta Aline como a próxima eliminada do programa, com 50,9% dos votos.

No entanto, nas redes sociais, a disputa parece estar acirrada entre a policial baiana e o paulista Maike.

Na enquete, até a tarde desta segunda (24) Maike aparece com 42,8% das intenções de voto para deixar o reality. Em último lugar está Diego Hypólito, com 6,3%.

Veja o número de votos:

Legenda: Aline é apontada como a provável eliminada da semana

O resultado da berlinda será anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça. Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Como foi a formação de paredão?

O paredão começou a se formar na noite de sábado (22), quando o Big Fone tocou e Vinícius indicou Eva e Maike ao Paredão.

No entanto, na noite deste domingo, Delma utilizou o 'Poder Marreta' e salvou a cearense da berlinda, tornando-a imune.

Em seguida ocorreu a indicação da líder, a cearense Renata, que decidiu mandar Aline para a berlinda.

Na votação do confessionário, Vilma teve 7 votos e Diego Hypolito, 5.

Os dois foram direto para o Paredão. Na prova Bate-Volta, Vilma foi a vencedora e saiu da berlinda.

Confira os votos dos participantes:

Aline votou em Vilma

João Gabriel votou em Diego Hypolito

Daniele Hypolito votou em Vilma

Maike votou em Diego Hypolito

Vitória Strada votou em Vilma

João Pedro votou em Diego Hypolito

Diego Hypolito votou em Vilma

Eva votou em Diego Hypolito

Guilherme votou em Vilma

Vilma votou em Diego Hypolito

Delma votou em Vilma

Vinícius votou em Vilma

Prova Bate-Volta

A dinâmica deste domingo foi dividida em três fases.

A primeira delas reunia diversas caixas de correio. Para avançar para a segunda fase, era preciso encontrar um celular na caixa escolhida.

Na segunda fase, os participantes tinham que usar o celular para, um de cada vez, escolher um dos celulares gigantes da prova, aproximar o celular encontrado da tela e baixar um app para passar para a próxima etapa.

Na última fase, os brothers tinham que "vender" e acumular o dinheiro das vendas e atingir ou ultrapassar R$ 10 mil para vencer a prova e ainda levar o valor acumulado.