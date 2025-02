Mães de Renata e Maike falam de possível affair dos participantes no BBB 25

Apesar de ter ficado com Giovanna, quinta eliminada do BBB 25, Maike segue investindo na cearense Renata, principalmente durante as festas do reality show.

Mariene Cruz, mãe do brother, confessou que preferia que o filho não ficasse com ninguém durante o programa da Globo. “Sei que lá é tudo passageiro. Estou vendo que ele está tentando e a Renata está até com bronca por causa disso, porque ele já havia ficado com a Giovanna. Lá dentro, eu acho que a Renata não fica com ele. Acho que ele não deveria ficar, é um jogo”, opinou, em entrevista ao Gshow.

A mãe de Renata, Eulália Saldanha, também deu sua opinião sobre o possível casal e disse que a filha vai saber fazer a escolha correta. “Não vejo como uma relação madura, mas respeito muito as escolhas da minha filha e confio no discernimento dela”.

“Sei que ela é uma mulher inteligente e capaz de entender as reais intenções de qualquer pessoa, além de saber exatamente o que busca para a sua vida e seus relacionamentos. No fim, o que importa é que ela esteja feliz e segura com suas decisões”, continuou.

Fim de brincadeiras

Dentro do programa, a também cearense Eva já opinou sobre o possível affair de Renata, e pediu para ela cortar as brincadeiras de Maike. “Você está cortando, né? Mala, mala”, criticou a fisioterapeuta, há alguns dias, quando soube das investidas do brother na amiga.