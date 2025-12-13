Nasce filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Chegada da primogênita foi anunciada pelos pais no Instagram.
A atriz e modelo Camila Queiroz e o ator Klebber Toledo anunciaram neste sábado (13), nas redes sociais, a chegada de sua primeira filha, Clara. A neném, cujo nome havia sido mantido em segredo até o momento, nasceu nesta sexta-feira (12).
"CLARA 12/12. Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos", escreveram os pais na legenda de uma publicação colaborativa no Instagram com fotos da família.
A publicação foi festejada por fãs e diversos famosos. Até o momento do fechamento desta matéria, ela já contava com quase 1,5 milhão de curtidas.
A gestação de Camila foi anunciada em julho, também pelo Instagram. Ela e Klebber Toledo estão juntos desde 2016, quando se conheceram nos bastidores da novela "Êta Mundo Bom!", da TV Globo.
Pouco menos de um ano após assumirem o relacionamento publicamente, o casal noivou e, em 2018, subiu ao altar em uma festa celebrada em Jericoacoara, no litoral cearense.