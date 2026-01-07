‘Sou apaixonada por sertanejo’, diz Isabelle Drummond sobre nova novela

Não foi um desafio imenso para Isabelle Drummond fazer um mergulho no universo musical sertanejo para compor Naiane Sampaio na novela 'Coração Acelerado', nova das 19h da TV Globo. "Eu já sou apaixonada de verdade pelo sertanejo, sempre fui", confessou a atriz.

O folhetim estreia na próxima segunda-feira (12), mas o evento de lançamento, realizado nesta quarta (7), no Rio de Janeiro, foi a oportunidade perfeita para que a artista falasse sobre a personagem e, claro, sobre a relação dela com um dos gêneros musicais mais fortes de todo o Brasil.

"Eu escuto muito o sertanejo, mas, além disso, a novela ainda tem uma frequência muito legal da música, eu escuto muito antes de entrar em cena, mergulho nela, nessa personagem também. Então, assim, eu tenho uma playlist longa, que vai desde as modas de viola até o sertanejo mais moderno, esse que nós conhecemos atualmente no Brasil", contou a atriz.

Artistas como Maiara e Maraísa, Ana Castela, assim como a dupla Jorge e Mateus, não faltam entre as seleções especiais de Isabelle quando o assunto é imergir no sertanejo. “Escuto um pouquinho de tudo”, diz.

Veja também Zoeira Shakira é especulada para próximo show gratuito em Copacabana Zoeira Mulher que acreditava estar 'noiva' de Brad Pitt pode ser investigada por falso testemunho Zoeira Flay fala em acerto com a Globo, mas participação no BBB 26 é cancelada após vazamento

Vilã de novela

A Naiane de Isabelle é, inclusive, uma das vilãs da trama, marcando o retorno da artista às telenovelas brasileiras. Não bastasse o estudo de personagem para embarcar nessa faceta sertaneja, ela ainda precisou buscar inspiração nos famosos influencers, já que Naiane também é uma.

"Precisei buscar muita referência, né. Tanto aqui da nossa equipe como de fora", adiantou. A música e o mercado de influência, sem dúvidas, devem permear algumas das vilanices da personagem.

"Fui pra Goiânia, conversei com amigos, pedi mesmo para conhecer famílias que tivessem esse sotaque do Cerrado, que escutassem e vivessem essa música sertaneja. Além disso, óbvio, deixei a personagem me levar para poder construí-la. Tem um momento que isso é necessário”, pontuou.