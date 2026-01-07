Diário do Nordeste
Mulher que acreditava estar 'noiva' de Brad Pitt pode ser investigada por falso testemunho

Brasileira foi abordada pela polícia no aeroporto de Erechim (RS), onde afirmou estar aguardando o astro de Hollywood.

Zoeira
foto do ator Brad Pitt com terno e blusa preta.
Legenda: Golpistas já usaram o nome do ator para cometer golpes contra mulheres.
Foto: Marco Bertorello/AFP.

O caso da brasileira de 54 anos que acreditava estar noiva do ator Brad Pitt pode ganhar novos desdobramentos. Na última segunda-feira (5), a mulher mudou a versão da história em um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. Ela havia sido abordada na véspera de Natal, no aeroporto de Erechim, no Rio Grande do Sul, onde afirmou estar aguardando o astro de Hollywood.

Inicialmente, o caso foi tratado como suposta tentativa de golpe a partir de plataformas online. Agora, a investigação busca esclarecer se houve tentativa ou consumação de crime de estelionato. Caso a polícia comprove que não houve golpe, a mulher poderá ser investigada por falso testemunho.

Mudança de depoimento

No boletim de ocorrência, ela disse que tudo não passou de uma brincadeira com o filho, de 12 anos, que a acompanhava dentro do carro no momento da abordagem na aeroporto. As informações são da Folha de S. Paulo.

No documento apresentado à polícia, a mulher alegou que nunca manteve contato com golpistas que estariam se passando pelo ator e não enviou dinheiro a ninguém. "Que nada do que ela falou é verdade", diz um trecho do boletim.

O delegado Germano Alves de Lima explicou que a polícia segue investigando o caso e agora analisa a mudança de versão da mulher, que poderá responder criminalmente.

"Estamos buscando mais informações para evidenciar se ocorreu ou não o crime de estelionato. Em caso negativo, vamos avaliar se a conduta dela se enquadra em algum crime", disse o delegado.

Pitt já alertou sobre golpistas

Há anos golpistas usam o nome Brad Pitt para cometer crimes. Em setembro de 2024, o artista usou as redes sociais para fazer um alerta aos fãs sobre criminosos que estavam se passando por ele para obter vantagens financeiras.

À época, um comunicado foi divulgado pelo agente do artista, Matthew Hiltzik, à revista norte-americana People. O tema veio à tona após a imprensa espanhola repercutir a prisão de um grupo criminoso que atuava virtualmente.

Os suspeitos ludibriavam mulheres, convencendo-as de que elas estavam em uma relação com o astro. Duas vítimas chegaram a enviar mais de US$ 350 mil, equivalente a mais de R$ 1,9 milhão, aos golpistas.

Sobre o caso, o agente de Pitt afirmou que "é horrível que criminosos se aproveitem dos vínculos intensos entre fãs e celebridades". O assessor ainda fez um apelo alertando que as pessoas "não enviem dinheiro".

Já em 2025, uma mulher de 50 anos, natural da França, revelou ter perdido cerca de £ 830.000 euros (o equivalente a R$ 5,1 milhões) ao cair em um golpe de criminosos que se passavam pelo ator.

