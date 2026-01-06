Entenda caso de brasileira noiva com falso Brad Pitt em Erechim, no RS

Uma mulher de 54 anos, que não teve o nome divulgado, acreditou ter vivido um romance virtual com o ator Brad Pitt. A brasileira se apresentou como noiva do astro de Hollywood para agentes policiais, após ser abordada em aeroporto de Erechim, no Rio Grande do Sul. No entanto, na última segunda-feira (5), afirmou que não sofreu golpe e que era uma brincadeira.

Conforme o g1, ela chegou a ir buscar Brad Pitt no aeroporto no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. A Polícia Civil afirmou que a mulher foi abordada por policiais militares após os agentes perceberem o carro dela estacionado.

No entanto, não havia nenhum voo programado naquela noite. Aos agentes, a mulher relatou que aguardava Brad Pitt, dizendo que ia se casar com ele.

Planos com Brad Pitt

Depois de buscá-lo no aeroporto, a vítima tinha feito planos de passar duas noites em um hotel em Erechim. "O plano era a gente se casar", disse.

Ela ainda explicou que tinha se certificado de estar falando com Brad Pitt e não com um golpista, já que tinham feito chamada de vídeo.

"Eu tenho certeza, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Quando tu faz uma videochamada, não tem como botar outra pessoa a falar contigo". Brasileira

Mudança no depoimento

Após a repercussão do caso, a mulher relatou, em boletim de ocorrência registrado na segunda (5), que o caso era uma brincadeira. Ela disse que não tinha sofrido nenhum golpe, e que o filho de 12 anos, que também estava no carro, tinha brincado com ela sobre a história.

"Que nada do que ela falou é verdade. Relata que nunca teve contato com golpistas que se passaram pelo ator Brad Pitt. Que nunca mandou dinheiro para ninguém, nem teve qualquer prejuízo financeiro com o fato", detalha um trecho da ocorrência, ao qual o g1 teve acesso.

Os agentes seguem investigando o caso, buscando evidenciar se houve crime de estelionato.