Mulher descobre golpe de falso Brad Pitt após esperar ator em aeroporto no Brasil

Uma mulher descobriu golpe de falso Brad Pitt após esperar por artista no aeroporto de Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, no Brasil. A moradora do município de São Valentim acreditava estar tendo um romance virtual com o artista.

Ela foi abordada pela Brigada Militar enquanto aguardava o ator na noite de 1º de janeiro deste ano. No entanto, a presença dela dentro do próprio carro chamou atenção, porque não havia nenhum voo programado para aquela noite no terminal.

Os dois se aproximaram por meio de plataformas online. Suspeitos se passaram por representantes do ator, conquistando a confiança da vítima.

Apesar de não ter confirmação oficial sobre valores transferidos, essa fraude, conhecida como "golpe do amor" costuma envolver pedidos para enviar dinheiro. Em 2024, Brad Pitt já havia alertado aos fãs sobre possíveis golpes. Na época, ele pediu para não enviarem dinheiro.