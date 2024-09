Brad Pitt alerta fãs sobre golpistas se passando por ele: 'Não enviem dinheiro'

O ator Brad Pitt usou as redes sociais para fazer um alerta aos fãs sobre golpistas que estão se passando por ele para obter vantagens financeiras. Um comunicado foi divulgado pelo agente do artista, Matthew Hiltzik, à revista norte-americana People. O tema veio à tona após a imprensa espanhola repercutir a prisão de um grupo criminoso que atuava virtualmente.

Os suspeitos ludibriavam mulheres, convencendo-as de que elas estavam em um relacionamento com a estrela de Hollywood. Duas vítimas chegaram a enviar mais de US$ 350 mil, equivalente a mais de R$ 1,9 milhão, aos golpistas.

Sobre o caso, o agente de Pitt afirmou que "é horrível que criminosos se aproveitem dos vínculos intensos entre fãs e celebridades". O assessor ainda fez um apelo alertando que as pessoas "não enviem dinheiro".

Segundo a imprensa internacional, as vítimas "acreditavam terem criados vínculos tão próximos com o ator famoso a ponto de estarem em um relacionamento amoroso com ele".

Em uma das mensagens enviadas pelos golpistas às vítimas, um amor eterno era prometido. "O meu amor por você é real. Um sentimento eterno partindo do meu coração, por favor, me aceite? Eu te amo e estou muito apaixonado por você", diz o trecho da conversa.

De acordo com informações policiais, uma das vítimas mora na cidade de Biscaia, no norte da Espanha. A outra é de Granada, no sul do país.