Concurso Policia Federal: saiba como pedir isenção da taxa de inscrição

As inscrições para o concurso da Polícia Federal (PF) estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de maio, pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora do certame.

A partir desta terça-feira (29), candidatos elegíveis já podem solicitar a isenção total da taxa de inscrição, que é R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 110 para superior.

Quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição?

Segundo o edital do concurso, podem solicitar isenção da taxa de inscrição integrantes do CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Como solicitar a taxa de isenção?

Candidatos elegíveis devem solicitar o benefício pelo site do Cebraspe, anexando a documentação exigida no edital. O prazo segue até as 18h da próxima segunda-feira (5).

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção ocorrerá no dia 12 de maio. Caso o candidato deseje entrar com recurso, deverá realizá-lo no período entre as 10h do dia 13 de maio e as 18h do dia 14 de maio. O resultado definitivo dos pedidos de isenção será divulgado no dia 20 de maio.

Veja detalhes do concurso

O concurso da Polícia Federal oferta 192 vagas e formação de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 11.070,93. Os cargos são para níveis médio e superior. Do total de vagas, 20% são reservadas para candidatos negros e 5% para candidatos com deficiência.

Total de vagas por cargo:

Nível médio:

Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior:

Administrador: 6

Assistente Social: 13

Contador: 9

Enfermeiro: 3

Estatístico: 4

Farmacêutico: 2

Médico clínico: 11

Médico ortopedista: 5

Médico psiquiatra: 19

Nutricionista: 1

Psicólogo clínico: 4

Psicólogo organizacional: 2

Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia: 10

Técnico em Comunicação Social: 3

Remunerações

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais para a maioria dos cargos de nível superior e para Agente Administrativo, e de 20 horas semanais para os médicos (clínico, ortopedista e psiquiatra).

As remunerações são as seguintes, já incluindo gratificações, auxílios e benefícios:

Nível superior: até R$ 11.070,93 para Estatístico e R$ 8.583,55 para os demais cargos

Nível médio: R$ 7.444,80

Requisitos

O edital exige diploma de nível médio ou de graduação, conforme o cargo escolhido. Para os cargos de nível superior, pode ser exigido registro em conselho profissional.

Os aprovados deverão ter idade mínima de 18 anos completos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (nos termos do Estatuto de Igualdade), regularidade com as obrigações eleitorais e militares e aptidão física e mental para o cargo.

Etapas do concurso

As provas terão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, além da prova discursiva.

Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã e, para nível médio, no turno da tarde no dia 29 de junho.

O concurso será composto por:

Provas objetivas

Prova discursiva

Avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência)

Procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros)

Lotação dos aprovados

Os aprovados serão lotados em qualquer unidade da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida na inscrição. O edital ressalta que a localidade onde o candidato fará a prova não influencia a definição da lotação após a aprovação.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Cronograma do concurso

Inscrições: 29 de abril a 21 de maio

29 de abril a 21 de maio Taxa de inscrição: R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio

R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio Solicitação para isenção da taxa: 29 de abril a 5 de maio

29 de abril a 5 de maio Provas: 29 de junho

