Com Quina sorteando R$ 4 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:22)
Negócios
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Legenda: Interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear o acumulado de até R$ 4 milhões com a Quina nesta segunda-feira (15). Ganha a quantia quem acertar os cinco números desta noite.

Lotomania e a Dupla Sena são outras com sorteio hoje e podem pagar prêmios semelhantes: R$ 3,1 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente.

Outros jogos do dia

A Lotofácil e a Loteca também estão parecidas: R$ 1,8 milhão e R$ 1,1 milhão.

Com o menor prêmio da noite, a Super Sete paga até R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (15/12)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 4 milhões  Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotomania   R$ 3,1 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Dupla Sena  R$ 3 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Loteca R$ 1 milhão  Acertar o resultado de 14 jogos.
Super Sete R$ 500 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 


Negócios

O que o Ceará perde com o atraso na entrega do Anel Viário?


Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Assuntos Relacionados

Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (15)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Carol Melo
Há 9 minutos
Negócios

Terra Brasilis anuncia Terra Aqua, novo empreendimento da incorporadora em Caucaia

A iniciativa amplia atuação da empresa e impulsiona a fronteira imobiliária na região oeste do Ceará

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora

Negócios

Com Quina sorteando R$ 4 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (15).

Redação
Há 1 hora

Negócios

Imóveis de superluxo têm aluguéis de até R$ 50 mil por mês em Fortaleza

Capital possui 188 imóveis com valores acima de R$ 6 mil.

Paloma Vargas
Há 2 horas

Victor Ximenes

Em meio a novas tarifas, México tenta ampliar negócios com o Ceará

Embaixador Carlos García de Alba destaca interesse em infraestrutura aeroportuária, irrigação agrícola e intercâmbio energético com o Brasil

Victor Ximenes
Há 2 horas
Egídio Serpa

Granito de Uruoca embeleza o maior edifício do mundo

Burj Kalifa, em Dubai, com quase 200 andares, passa por retrovfit e usa novos materiais, entre os quais o belo e disputado quartzito cearense.

Egídio Serpa
15 de Dezembro de 2025

Negócios

Ceará tem apenas 28 mil domésticas com carteira assinada; rendimento caiu em 12 anos

Variação dos rendimentos contraria movimento nacional de crescimento.

Redação
14 de Dezembro de 2025

Negócios

O que o Ceará perde com o atraso na entrega do Anel Viário?

Obra do 4º Anel Viário se arrasta há 15 anos e gera prejuízos à economia do Ceará.

Letícia do Vale
14 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6026, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal é realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h.

Redação
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Resultado da Loteca 1224 de hoje 13/12; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2331 de hoje, 13/12; prêmio é de R$ 65,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Resultado Dia de Sorte 1152 de hoje, 13/12; prêmio é de R$ 950 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6902, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2951 deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 44,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3562, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Resultado da +Milionária 311 de hoje 13/12; prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Elmano elogia performance da Marquise na Transnordestina

Fala do governador foi diante de empresários da indústria, do comércio e da agropecuária do Ceará, reunidos ontem em almoço na Fiec

Egídio Serpa
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Setor calçadista do Ceará controla investimentos, monitora riscos e renegocia preços no exterior

Entre janeiro e novembro, o setor cearense somou US$ 172,2 milhões em exportações.

Lucas Monteiro
13 de Dezembro de 2025

Victor Ximenes

Ceará produz um quarto dos calçados do País e consolida liderança nacional

Victor Ximenes
13 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

México copia EUA e castiga o Brasil com altas tarifas

Governo mexicano impôs tarifas de importação que variam de 20% a 50%, atingindo em cheio as exportações brasileiras

Egídio Serpa
13 de Dezembro de 2025

Negócios

Consórcio contrata terceirizada para obras do Anel Viário; trabalhadores demitidos protestam

Secretário da Casa Civil do Estado chegou a afirmar que obras foram retomadas.

Luciano Rodrigues
12 de Dezembro de 2025

Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2861 – Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2861 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025

Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3561, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025

Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2898 de hoje, sexta-feira, 12/12; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2898 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões.

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025

Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 784 - Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 784 em 12/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025

Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6901, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

No “Almoço do Governador”, Fiec presenteia Elmano com cesta de notícias

Ricardo Cavalcante, o anfitrião, revela que o Ceará é hoje líder nacional em vários setores da indústria

Egídio Serpa
12 de Dezembro de 2025

Automóvel

CNH sem autoescola: veja requisitos para solicitar documento

O objetivo da mudança é simplificar e modernizar o processo de obtenção do documento.

Redação
12 de Dezembro de 2025

Negócios

Elmano envia à Alece proposta para ampliar prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias

O projeto também contempla o parcelamento do ITCD e débitos do Detran.

Bruna Damasceno, Mariana Lemos e Paloma Vargas
12 de Dezembro de 2025

Negócios

IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

Calendário oficial do IPVA será divulgado no dia 16 de dezembro.

Lucas Monteiro
12 de Dezembro de 2025