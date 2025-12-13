Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Segurança

A motorista vítima de uma tentativa de assalto, que dirigiu com o suspeito pendurado na janela do carro e colidiu com mais três veículos, relatou ter arrancado a arma da mão do suspeito com o carro ainda em movimento.

O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), na avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), no bairro Varjota, em Fortaleza. 

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

teaser image
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

teaser image
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

Durante a abordagem, o suspeito ameaçou a vítima com uma arma e se pendurou na janela do carro da mulher, que seguiu em alta velocidade e em zigue-zague, na tentativa de se livrar do homem. 

Após entrar na rua Coronel Manuel Jesuíno e perder o controle do veículo, a motorista colidiu contra carros que estavam estacionados.

Com o impacto da batida, os automóveis foram empurrados e acabaram atingindo um manobrista, funcionário da academia Porão PRO CT, que fica no local. 

O acidente foi flagrado em vídeo, por imagens capturadas por outro condutor. 

Para ajudar a cobrir os custos do ocorrido, a vítima abriu uma vaquinha de R$ 50 mil. Até o momento da publicação desta matéria, foram arrecadados quase R$ 6 mil. 

Carros danificados após colisão em via urbana; veículo preto com a frente amassada e carro prateado com a lateral destruída, enquanto pessoas observam o acidente próximo a uma oficina automotiva.
Legenda: Vaquinha para custear prejuízos busca arrecadar R$ 50 mil.
Foto: Acervo.

Entenda o que aconteceu

A equipe de reportagem do Diário do Nordeste conversou com a vítima da tentativa de assalto, que preferiu não se identificar. 

Segundo a enfermeira, ela havia acabado de sair de casa para trabalhar, por volta das 6h20 da manhã, ainda com os vidros do carro abaixados para dissipar o calor de dentro do veículo. 

Antes de entrar na Via Expressa, ela conta ter notado um homem sentado em uma esquina, com um balde branco entre as pernas, mas não deu muita atenção. 

Carro preto com a frente destruída após acidente, com capô amassado, faróis quebrados e para-choque danificado, estacionado em frente a uma oficina de funilaria e pintura.
Legenda: Carro da motorista, um Ford Ka preto, teve perda total após batida.
Foto: Acervo

Ao se preparar para dobrar na via, a motorista desacelerou o veículo e olhou para os lados, verificando se não vinham outros carros.

Foi nesse momento que o suspeito se pendurou na janela do passageiro do carro da enfermeira, tirando uma arma de dentro do balde que segurava e apontando para a vítima. 

Com o susto, a motorista conta que sua reação imediata foi acelerar o veículo, na esperança de que o homem desistisse da tentativa de assalto. 

"Ao invés de desistir, ele se pendurou na minha porta. Eu continuei seguindo na Via Expressa, ele dizendo que ia atirar se não parasse. Como ele, ao mesmo tempo que me ameaçava, se segurava na porta do carro em movimento, eu consegui puxar a arma da mão dele e jogar pela janela do lado do motorista”
Vítima da tentativa de assalto
 

Arma usada na tentativa de assalto era falsa

A motorista também chegou a jogar o balde, colocado no banco do passageiro do carro pelo suspeito, contra o homem.

O objeto acabou arremessado para fora do veículo pela janela do passageiro, momento flagrado pelo vídeo filmado por outro condutor. 

Assustada, a enfermeira seguiu em alta velocidade, aproveitando o pouco movimento na pista para conduzir o veículo em zigue-zague, na esperança de se livrar do suspeito. 

“Ele queria que eu parasse o carro para ele descer. Eu não tive coragem porque eu tava com medo dele. Nessa hora a gente não pensa, né? Na hora ali, o que eu achei era que, fazendo zigue-zague, talvez ele caísse. Como o carro já tava ficando mais rápido, num desses zigue-zagues eu perdi o controle”, revela. 

Carro hatch prateado com forte avaria na lateral esquerda e vidros quebrados após colisão, estacionado em via urbana com destroços no chão.
Legenda: Carro do personal trainer Davis Tyson, um Honda Fit prata, também sofreu perda total.
Foto: Acervo

A “arma”, que a enfermeira julgava ser verdadeira, foi posteriormente apreendida pela Polícia, que constatou ser um simulacro de arma de fogo

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e atenderam ao caso. A ocorrência é registrada no 2º Distrito Policial, onde, conforme a PM, foram adotadas as medidas cabíveis. 

Agente de segurança com uniforme verde segura um simulacro de arma de fogo na altura da cintura, em via pública, com viatura estacionada ao fundo.
Legenda: Simulacro de arma de fogo foi apreendido pela Polícia Militar.
Foto: Acervo

A batida

Após perder o controle, o veículo da vítima atingiu o carro do personal trainer Davis Tyson. Segundo ele, o prejuízo foi de cerca de R$ 40 mil. Ambos os veículos sofreram perda total, e nenhum dos dois apresentava seguro. 

A batida atingiu, ainda, outros dois carros e um manobrista que trabalhava na academia. 

“Eu bati num carro que teve perda total, esse carro bateu em outro, e esse outro carro bateu no manobrista. Eu vou ter que arcar com as duas franquias dos carros envolvidos, que tinham seguro, e com esse carro que deu perda total, além da perda do meu carro”, explica a enfermeira. 

Carro branco com amassado na lateral traseira esquerda após colisão, estacionado em via urbana, com outros veículos e motociclistas ao fundo.
Legenda: Um dos carros envolvidos no acidente.
Foto: Acervo

Manobrista e motorista tiveram ferimentos leves

Depois do acidente, o funcionário da academia recebeu atendimento médico e foi liberado. Já o suspeito permanece na unidade de saúde sob escolta policial, conforme informou a Polícia Militar.  

“Eu fui para perto do manobrista e já tinha um médico, aluno da academia, prestando os cuidados. Ele tava consciente e tinha um cortezinho na cabeça. Ele levou só uns pontos na cabeça. Depois disso é que eu vi outra pessoa caída, que era o assaltante. Eu não quis nem me aproximar, tava com medo ainda dele, traumatizada com a situação”
Vítima da tentativa de assalto
 

A motorista prestou depoimento na delegacia, mas, apesar dos hematomas no pescoço, tórax e virilha, não precisou ser encaminhada ao hospital. 

Saiba como contribuir com a vaquinha

De acordo com a motorista, a quantia da vaquinha foi calculada a partir dos valores dos veículos que tiveram perda total, segundo a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Já o valor da franquia dos outros dois carros envolvidos ainda não foi definido. 

No entanto, essa não era a primeira opção da enfermeira. Segundo conta, a estratégia foi pensada após a grande repercussão do caso, já que várias pessoas sugeriram que ela seguisse esse caminho. 

Apesar disso, a vítima relata ter medo da exposição e de uma possível retaliação por parte do suspeito ou conhecidos do homem, preferindo não ter a própria imagem divulgada. 

“Muita gente dá palpite do que eu deveria ter feito, mas ninguém pensa isso na hora. Eu nunca imaginei que geraria um acidente desse. O que eu queria era me livrar dele. Tentei empurrar ele com balde, tentei empurrar com minhas próprias mãos, tentei fazer zigue-zague. Eu fiz o que minha cabeça mandava ali na hora do medo, né?”
Vítima da tentativa de assalto

Ajude na vaquinha clicando aqui. Também é possível contribuir por meio da chave Pix 5845566@vakinha.com.br. 

 
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
Há 24 minutos
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem é uma colagem de três frames. No primeiro, um homem com uma faca, no segundo, outro homem arremessa um objeto e, no terceiro, um policial rende o agressor.
Segurança

Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Dois homens trocavam agressões e um deles usou uma faca para atacar o desafeto.

Redação
13 de Dezembro de 2025
policial da draco, pcce.
Segurança

De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Sede de provedor de internet na cidade de Graça foi incendiado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de home preso em flagrante por feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Suspeito de matar ex-mulher foi do Exército e ameaçou 'descarregar revólver' em quem adoeceu filho

Diego Almeida Castro foi preso em flagrante suspeito de feminicídio da psicóloga Karine Gonçalves.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de um edifício moderno com arquitetura contemporânea, cercado por palmeiras e um céu parcialmente nublado, ideal para negócios e eventos.
Segurança

TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por crime de peculato.

Redação
13 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma mulher branca, com cabelo preto e roupa vermelha. Ela morreu no Município de Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

A Perícia Forense respondeu que todos os laudos periciais foram enviados à Polícia Civil.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Karine Gonçalves Luciano Barros.
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

Psicóloga e educadora deixa um filho.

Bergson Araujo Costa
12 de Dezembro de 2025
Guarita cinza com inscrição “Ceará contra o crime – Disque denúncia 181” e número de telefone, localizada em área urbana com prédios residenciais ao fundo, fios elétricos e veículo branco parcialmente visível na frente, cena delimitada por fita de isolamento policial.
Segurança

Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

A vítima era investigada em um inquérito sobre atuação de grupos criminosos.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Segurança

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Carol Melo e Mylena Gadelha
12 de Dezembro de 2025
policial civil e viatura da pcce.
Segurança

O que está por trás de desaparecimento de casal há 7 meses e morte de comerciante no Cariri

A Polícia Civil afirma que as Investigações seguem em andamento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Agente de segurança de costas com colete escrito SSPDS.
Segurança

Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

O crime foi cometido após a dupla ameaçar o proprietário da empresa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Apreensões da operação.
Segurança

Operação no Ceará prende dois PMs suspeitos de ligação com facção criminosa

Policiais teriam envolvimento com um traficante de Iguatu.

Bergson Araujo Costa
11 de Dezembro de 2025
viatura e fachada da delegacia da policia civil de iguatu.
Segurança

Esposa de idoso morto com tiros na cabeça enquanto dormia é presa no Ceará

A suspeita foi submetida ao teste residuográfico e nega ter cometido o crime.

Emanoela Campelo de Melo
11 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um barco branco sendo incendiado, em alto mar. A embarcação tem escrito 'Heloísa Martins, Camocim Ceará'.
Segurança

Suspeito de cometer homicídio em outubro é preso por incêndio a barco no Ceará

Os dois crimes ocorreram na mesma cidade, em um intervalo de 42 dias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem borrada de câmera de segurança mostrando silhueta de policial fardado levando um cachorro branco pequeno na coleira por uma rua deserta e com tijolos e areia de construção.
Segurança

Policial militar mata pitbull após cachorro avançar contra poodle

O poodle pertence ao PM. Pitbull estava solto na rua.

Milenna Murta*
11 de Dezembro de 2025
iPhones apreendidos no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Segurança

Passageira é detida no Aeroporto de Fortaleza com 11 iPhones sem documentação

A mulher desembarcou de um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Redação
11 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais civis, fardados, armados e com coletes balísticos, dentro de uma casa, durante uma operação policial.
Segurança

Polícia cumpre 127 mandados contra facção carioca que atua no Ceará

Justiça também determinou o o bloqueio de até R$ 59 milhões em contas bancárias dos investigados.

Redação
11 de Dezembro de 2025