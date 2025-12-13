Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

A motorista vítima de uma tentativa de assalto, que dirigiu com o suspeito pendurado na janela do carro e colidiu com mais três veículos, relatou ter arrancado a arma da mão do suspeito com o carro ainda em movimento.

O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), na avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), no bairro Varjota, em Fortaleza.

Durante a abordagem, o suspeito ameaçou a vítima com uma arma e se pendurou na janela do carro da mulher, que seguiu em alta velocidade e em zigue-zague, na tentativa de se livrar do homem.

Após entrar na rua Coronel Manuel Jesuíno e perder o controle do veículo, a motorista colidiu contra carros que estavam estacionados.

Com o impacto da batida, os automóveis foram empurrados e acabaram atingindo um manobrista, funcionário da academia Porão PRO CT, que fica no local.

O acidente foi flagrado em vídeo, por imagens capturadas por outro condutor.

Para ajudar a cobrir os custos do ocorrido, a vítima abriu uma vaquinha de R$ 50 mil. Até o momento da publicação desta matéria, foram arrecadados quase R$ 6 mil.

Legenda: Vaquinha para custear prejuízos busca arrecadar R$ 50 mil. Foto: Acervo.

Entenda o que aconteceu

A equipe de reportagem do Diário do Nordeste conversou com a vítima da tentativa de assalto, que preferiu não se identificar.

Segundo a enfermeira, ela havia acabado de sair de casa para trabalhar, por volta das 6h20 da manhã, ainda com os vidros do carro abaixados para dissipar o calor de dentro do veículo.

Antes de entrar na Via Expressa, ela conta ter notado um homem sentado em uma esquina, com um balde branco entre as pernas, mas não deu muita atenção.

Legenda: Carro da motorista, um Ford Ka preto, teve perda total após batida. Foto: Acervo

Ao se preparar para dobrar na via, a motorista desacelerou o veículo e olhou para os lados, verificando se não vinham outros carros.

Foi nesse momento que o suspeito se pendurou na janela do passageiro do carro da enfermeira, tirando uma arma de dentro do balde que segurava e apontando para a vítima.

Com o susto, a motorista conta que sua reação imediata foi acelerar o veículo, na esperança de que o homem desistisse da tentativa de assalto.

"Ao invés de desistir, ele se pendurou na minha porta. Eu continuei seguindo na Via Expressa, ele dizendo que ia atirar se não parasse. Como ele, ao mesmo tempo que me ameaçava, se segurava na porta do carro em movimento, eu consegui puxar a arma da mão dele e jogar pela janela do lado do motorista” Vítima da tentativa de assalto

Arma usada na tentativa de assalto era falsa

A motorista também chegou a jogar o balde, colocado no banco do passageiro do carro pelo suspeito, contra o homem.

O objeto acabou arremessado para fora do veículo pela janela do passageiro, momento flagrado pelo vídeo filmado por outro condutor.

Assustada, a enfermeira seguiu em alta velocidade, aproveitando o pouco movimento na pista para conduzir o veículo em zigue-zague, na esperança de se livrar do suspeito.

“Ele queria que eu parasse o carro para ele descer. Eu não tive coragem porque eu tava com medo dele. Nessa hora a gente não pensa, né? Na hora ali, o que eu achei era que, fazendo zigue-zague, talvez ele caísse. Como o carro já tava ficando mais rápido, num desses zigue-zagues eu perdi o controle”, revela.

Legenda: Carro do personal trainer Davis Tyson, um Honda Fit prata, também sofreu perda total. Foto: Acervo

A “arma”, que a enfermeira julgava ser verdadeira, foi posteriormente apreendida pela Polícia, que constatou ser um simulacro de arma de fogo.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e atenderam ao caso. A ocorrência é registrada no 2º Distrito Policial, onde, conforme a PM, foram adotadas as medidas cabíveis.

Legenda: Simulacro de arma de fogo foi apreendido pela Polícia Militar. Foto: Acervo

A batida

Após perder o controle, o veículo da vítima atingiu o carro do personal trainer Davis Tyson. Segundo ele, o prejuízo foi de cerca de R$ 40 mil. Ambos os veículos sofreram perda total, e nenhum dos dois apresentava seguro.

A batida atingiu, ainda, outros dois carros e um manobrista que trabalhava na academia.

“Eu bati num carro que teve perda total, esse carro bateu em outro, e esse outro carro bateu no manobrista. Eu vou ter que arcar com as duas franquias dos carros envolvidos, que tinham seguro, e com esse carro que deu perda total, além da perda do meu carro”, explica a enfermeira.

Legenda: Um dos carros envolvidos no acidente. Foto: Acervo

Manobrista e motorista tiveram ferimentos leves

Depois do acidente, o funcionário da academia recebeu atendimento médico e foi liberado. Já o suspeito permanece na unidade de saúde sob escolta policial, conforme informou a Polícia Militar.

“Eu fui para perto do manobrista e já tinha um médico, aluno da academia, prestando os cuidados. Ele tava consciente e tinha um cortezinho na cabeça. Ele levou só uns pontos na cabeça. Depois disso é que eu vi outra pessoa caída, que era o assaltante. Eu não quis nem me aproximar, tava com medo ainda dele, traumatizada com a situação” Vítima da tentativa de assalto

A motorista prestou depoimento na delegacia, mas, apesar dos hematomas no pescoço, tórax e virilha, não precisou ser encaminhada ao hospital.

Saiba como contribuir com a vaquinha

De acordo com a motorista, a quantia da vaquinha foi calculada a partir dos valores dos veículos que tiveram perda total, segundo a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Já o valor da franquia dos outros dois carros envolvidos ainda não foi definido.

No entanto, essa não era a primeira opção da enfermeira. Segundo conta, a estratégia foi pensada após a grande repercussão do caso, já que várias pessoas sugeriram que ela seguisse esse caminho.

Apesar disso, a vítima relata ter medo da exposição e de uma possível retaliação por parte do suspeito ou conhecidos do homem, preferindo não ter a própria imagem divulgada.

“Muita gente dá palpite do que eu deveria ter feito, mas ninguém pensa isso na hora. Eu nunca imaginei que geraria um acidente desse. O que eu queria era me livrar dele. Tentei empurrar ele com balde, tentei empurrar com minhas próprias mãos, tentei fazer zigue-zague. Eu fiz o que minha cabeça mandava ali na hora do medo, né?” Vítima da tentativa de assalto

Ajude na vaquinha clicando aqui. Também é possível contribuir por meio da chave Pix 5845566@vakinha.com.br.