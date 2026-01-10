Separadas sem consentimento, mãe e filha cearenses se reencontram após 40 anos
O reencontro aconteceu após a PCCE localizar a mulher.
Mãe e filha se reencontraram após mais de 40 anos sem manter contato uma com a outra. A mãe, Maria Lúcia dos Santos, 78, procurou a Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que passou a buscar o paradeiro da desaparecida.
Segundo a PCCE, a localização aconteceu na última quinta-feira (8), em São Paulo. Janeci Jerusa de Oliveira, 43, foi encontrada residindo no município de Campinas.
"As diligências tiveram início após a mãe, uma mulher de 78 anos, procurar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e relatar que a filha havia sido entregue ainda criança a pessoas desconhecidas, sem o seu consentimento, fato ocorrido há mais de 40 anos. Desde então, não havia informações sobre o paradeiro da criança", segundo a Polícia.
LEVANTAMENTO DE DADOS
A Polícia Civil do Ceará junto a Polícia Civil de São Paulo cruzaram dados e identificaram a mulher, que hoje tem 43 anos.
"Em uma primeira conversa com ela, ficou constatado que a vítima não tinha conhecimento sobre sua origem biológica ou sobre a família no Ceará. Após ser informada sobre a existência da mãe e da busca realizada por ela ao longo dos anos pela filha desaparecida, a mulher manifestou interesse em restabelecer o contato familiar. O reencontro foi viabilizado com o acompanhamento da Polícia Civil, que possibilitou o contato entre mãe e filha"
Maria, disse que falou com a filha por videochamada e que pediu perdão a ela.
"Fiz contato com ela, agradeço por esse trabalho maravilhoso da Polícia. Falei com a minha filha, vi ela no vídeo. Ela me perdoou por tudo que ela passou", relatou a mãe.
DESAPARECIMENTO
A PCCE reforça que "para reportar o desaparecimento de uma pessoa não é necessário aguardar 24 horas. Repassar o maior número de informações sobre a vítima, auxilia os trabalhos policiais".
Além das delegacias físicas, o desaparecimento pode ser comunicado por meio da Delegacia Eletrônica, fornecendo "o máximo de informações possíveis sobre o desaparecido e enviar uma fotografia recente".