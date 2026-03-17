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Homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira no CE

No dia da prisão, ele teria ido até o local de trabalho da vítima.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de uma farda da polícia civil para ilustrar matéria sobre homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira.
Legenda: O suspeito enviava mensagens frequentes à vítima e passou a persegui-la.
Foto: SSPDS.

Um homem de 56 anos foi preso suspeito de injúria, perseguição, violência psicológica, violação de domicílio e agressão contra a ex-companheira, em Cascavel, Ceará, nesta terça-feira (17).

A prisão em flagrante foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cascavel.

Investigações apontaram que o suspeito enviava mensagens frequentes à vítima e passou a persegui-la, acompanhando seus deslocamentos e realizando ameaças, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

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“No dia da ocorrência, ele teria ido até o local de trabalho da vítima e, em seguida, invadido a residência dela, onde a ofendeu e a empurrou”, informou ainda a SSPDS.

A captura ocorreu no bairro Alto Luminoso. O indivíduo foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

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