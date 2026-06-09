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Empresário acusado de se aliar ao CV para controlar provedores na RMF agora é réu na Justiça do CE

Testemunhas devem ser ouvidas no próximo dia 9 de julho.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança

O empresário Francisco Ítalo Bezerra Lima agora é réu na Justiça do Ceará. O homem foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por se aliar à facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV), extorquir e ameaçar outros donos de provedores na região da Caucaia, na intenção de "dominar território" para oferta de internet.

Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) receberam a denúncia e determinaram que as testemunhas sejam ouvidas de forma sigilosa no próximo dia 9 de julho de 2026, a partir das 9h.

A defesa do réu não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações futuras. 

Os magistrados pontuaram que a urgência na oitiva das testemunhas "se justifica, primeiramente, pelo fato de que o presente processo envolve uma organização criminosa de alta periculosidade, o Comando Vermelho, reconhecida como a segunda maior facção do País, cujo histórico de violência no Ceará é notório, veiculado tanto na imprensa quanto nos próprios autos de investigação".

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PRESO DESEMBARCANDO EM FORTALEZA

Francisco Ítalo é filho dos donos da empresa de internet FramNet e foi preso ao desembarcar em Fortaleza no dia 20 de abril de 2026.

O suspeito foi autuado pelos crimes previstos na nova Lei nº 15.358/2026 (Lei Antifacção). 

Uma das ações do empresário deixou uma escola pública de Caucaia sem internet desde março, segundo documentos obtidos pelo Diário do Nordeste.

A operação, baseada em informações de inteligência policial, denúncias anônimas via WhatsApp e depoimentos de testemunhas sigilosas, desvendou que o provedor pagava taxas ou "arregos" entre R$ 10 mil e R$ 25 mil por mês ao CV, segundo documentos da investigação. 

A facção, que busca monopolizar o ramo de provedoras de internet de bairro, teria causado a interrupção do acesso à rede na Escola Estadual Rotary Clube, localizada no bairro São Miguel/Parque das Nações, em Caucaia, na Grande Fortaleza.

Técnicos da empresa OndaNet, paga pela Seduc, tentaram reparar os danos, mas teriam sido ameaçados por criminosos. 

De acordo com uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o caso ocorreu no dia 19 de março. Um dos técnicos de internet chegou a desistir do trabalho por medo das ameaças da facção, pois ele morava perto do local. 

Os técnicos tentaram resolver a situação da internet da escola em duas ocasiões, segundo a Polícia: no dia 24 de março e no dia 1º de abril. Ameaças foram realizadas, inclusive, na sede da empresa OndaNet. 

ATAQUES

Os ataques aos provedores em diversas cidades do Ceará passaram a estampar as manchetes dos jornais com mais frequência em 2025. Desde então, Caucaia vem sendo uma das cidades com mais registros.

Em paralelo aos ataques, as Forças de Segurança do Ceará deflagraram a "Operação Strike". Em quase um ano, já foram presos cerca de 100 suspeitos envolvidos na prática criminosa, entre eles empresários à frente de provedores clandestinos.

"As estratégias foram amparadas por informações levantadas por meio da inteligência, do Disque-Denúncia 181 da SSPDS e por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS", conforme a Pasta.

Lei antifacção

A Lei nº 15.358/2026, que ficou conhecida como “Lei Antifacção”, foi sancionada no último dia 24 de março de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A nova legislação traz regras novas para combater com ainda mais rigor o crime organizado, facilita o bloqueio de bens dos investigados e estabelece um prazo maior para a conclusão do inquérito policial.

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