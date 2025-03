Loja de empresa provedora de internet é atacada por facção criminosa em Caucaia

Mais uma empresa provedora de internet foi atacada por uma facção criminosa, no Ceará. Uma loja da empresa A4 Telecom foi danificada e pichada, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada deste domingo (9).

O Governo do Ceará anunciou, no último sábado (8), que irá intensificar os trabalhos policiais e que criou um grupo especial de investigação contra ações criminosas que têm como alvo provedoras de internet, ocorridas nas últimas semanas, no Estado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "um estabelecimento comercial foi danificado", no bairro Sítios Novos, e que "equipes das Polícias Civil e Militar do Ceará estão diligenciando para capturar os suspeitos de envolvimento em uma ocorrência registrada, na madrugada deste domingo (09)".

Segundo a SSPDS, o policiamento na região foi intensificado e imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos investigativos da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Imagens recebidas pelo Sistema Verdes Mares mostram uma porta da loja da empresa A4 Telecom quebrada e pichações em áreas internas e externas, atribuídas à facção carioca Comando Vermelho (CV). A dinâmica da ação criminosa não foi explicada pela SSPDS.

A reportagem procurou a A4 Telecom por telefone. Um atendente pediu para ser enviado um e-mail, que não teve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Em contato pelo WhatsApp, a reportagem obteve a resposta de que "no momento não estamos com disponibilidade para novas adesões em sua região".

"Devido a ataques cibernéticos, nossa rede foi impactada, tornando inviável a realização da sua instalação neste momento. No momento, ainda não temos previsão para a normalização dos serviços, mas estamos trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível e manteremos vocês informados sobre qualquer atualização", completou a empresa, na mensagem.

Reação do Estado aos ataques criminosos

Ataques a provedores de internet se acumulam, em Fortaleza e na Região Metropolitana, nas últimas semanas. A última ação criminosa também tinha ocorrido em Caucaia, na última quinta-feira (6), contra um veículo da empresa Brisanet, que foi incendiado.

Outros dois carros da Brisanet foram incendiados na Capital, no mês de fevereiro último. No mesmo mês, uma loja de outra provedora de internet e equipamentos foram atacados, no Município de São Gonçalo do Amarante, o que interrompeu parcialmente a conexão à internet no Porto do Pecém, durante algumas horas.

A SSPDS ressaltou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), e com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, realiza investigações e diligências relacionadas à atuação de grupos criminosos contra empresas provedoras de internet".

O governador Elmano de Freitas anunciou, no último sábado (8), a criação de um grupo especial de investigação para atuar no combate a esses atos criminosos. "Criamos um grupo especial de investigação, que tem identificado cada um dos criminosos, que serão presos um a um, podem ter certeza. Vamos pra cima! E esses bandidos irão pagar na Justiça por esses atos criminosos", garantiu Elmano.