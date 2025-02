Carro de operadora de telefonia móvel pega fogo no bairro Jacarecanga; veja vídeo

Um carro da operadora de telefonia móvel Brisanet pegou fogo na manhã deste sábado (22), no bairro Jacarecanga. O registro do incêndio foi feito por populares. Até o momento não há informação se o caso se tratou ou não de um ataque criminoso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

A Brisanet disse em nota que está apurando as causas do incêndio e reforçou que “está à disposição das autoridades de segurança pública para colaborar com as investigações e fornecer informações necessárias”.

A SSPDS acrescentou que “no momento do incêndio, o condutor do veículo não se encontrava no local. A circunstância do incêndio será investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)”.

AÇÃO DOS BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) disse que o acionamento da equipe ocorreu às 7h15, “e, ao chegar ao local, a guarnição constatou que o automóvel já estava completamente tomado pelas chamas, sem sinais de vítimas.”

“Após a avaliação dos riscos, foi definida a estratégia de combate ao incêndio. A equipe realizou o ataque direto, aproximando-se do foco das chamas de maneira segura e controlada. Com a utilização de uma linha de ataque eficaz, o fogo foi progressivamente contido e completamente extinto”. Corpo de Bombeiros

Eles também explicaram que foi feito o procedimento de rescaldo, “com resfriamento dos materiais ainda aquecidos. Durante essa etapa, foi feita a abertura do capô do veículo para o desligamento da bateria, seguindo o protocolo operacional, porém, verificou-se que os cabos já haviam sido consumidos pelo fogo. Após a finalização desses procedimentos, os materiais utilizados foram recolhidos e a equipe encerrou a operação”.

VEJA NOTA DA BRISANET NA ÍNTEGRA:

“A Brisanet informa que está apurando as causas do incêndio ocorrido em um de seus veículos na cidade de Fortaleza e destaca que não houve feridos. A empresa reforça que está à disposição das autoridades de segurança pública para colaborar com as investigações e fornecer todas as informações necessárias.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança de nossos colaboradores, clientes e da comunidade, adotando todas as medidas cabíveis para esclarecer o ocorrido”.