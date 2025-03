Suspeito de matar influenciadora Beatriz Miranda diz que a vítima teria ‘lhe ameaçado’

O suspeito de matar a influenciadora cearense Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, o ex-namorado da vítima, Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, disse em audiência de custódia, no sábado (29), que o casal já estava em atrito e que a vítima teria, pouco antes do assassinato, “passado a lhe ameaçar de forma subliminar, dizendo que faria algo com ele”.

Lício Morais teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, portanto seguirá preso. Durante a audiência de custódia, poucas horas após ser capturado, ele confessou a prática do crime em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e afirmou que após matar Beatriz, teria contado à mãe dele o que fez.

Veja também Segurança Influenciadora Beatriz Miranda é encontrada morta com sinais de enforcamento dentro de carro incendiado, em Maracanaú Segurança Quem era a influencer cearense, Beatriz Miranda, que tinha mais de 1 milhão de seguidores e foi encontrada morta

No depoimento, Antônio Lício alegou que “agiu por impulso” e contou que já tinha brigado com a vítima antes e que, no dia do crime, após ela “o ameaçar” ele a sufocou e estrangulou com o cinto de segurança, percebendo depois que ela estava morta. Ele também confessou que tentou botar fogo no veículo.

Segundo Antônio, os dois tinham um relacionamento amoroso há aproximadamente um ano e, disse ele, a vítima já o teria ferido com uma arma branca antes, gerando inclusive registro na Delegacia de Homicídios.

Ele também afirmou em depoimento que, na madrugada do crime, estava voltando para sua residência de carro com a vítima e durante o trajeto ela teria “começado a ameaçá-lo”. Após estrangular Beatriz, ele levou o carro a um loteamento e tentou atear fogo no veículo. Ao ser questionado sobre se tentou esconder o crime, negou, dizendo não saber precisar o motivo de ter ateado fogo no carro.

Prisão preventiva

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do suspeito foi convertida pelo juiz em preventiva, portanto, ele seguirá preso. Conforme a decisão, o motivo para manter o suspeito preso é o perigo que ele solto representa para a sociedade.

O juiz considerou o crime muito grave e cruel. Além disso, foi levado em conta o fato de ele ter tentado esconder o crime queimando o carro com o corpo dentro.

Na madrugada da ocorrência, Antônio foi preso em flagrante pela Polícia Militar e autuado por feminicídio.

Histórico de desentendimentos

Beatriz e Lício tinham um histórico de desentendimentos. Ainda nesta semana, vídeos sobre uma briga entre os dois foram publicados nas redes sociais. Nas imagens, Lício acusa Beatriz de tê-la esfaqueado. A Polícia chegou a ser acionada, mas não houve detenção.

Na sexta-feira (28), a vítima falou sobre a violência que enfrentava. A influenciadora relatou os desentendimentos com Lício, que culminaram na tragédia registrada na madrugada de sábado

Beatriz tinha mais de 1 milhão de seguidores em um aplicativo de vídeos e outros 95 mil seguidores em outra rede social. Mais conhecida como Beatriz Havylla Kathllyn, a influenciado cearense divulgava piadas, viagens e outros conteúdos nas suas redes.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.