Nova Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza é inaugurada no bairro Papicu

A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (31). O novo equipamento está localizado no bairro Papicu, no prédio onde também funciona a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim).

Em coletiva, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a nova delegacia será importante no combate ao feminicídio no Ceará. "Nós queremos acolher as mulheres. Aqui nós temos psicólogas, assistentes sociais, delegadas... tudo para poder acolher e fazer com que essas mulheres se sintam apoiadas", assegurou.

Com a nova unidade, o Ceará passa a contar com 11 DDMs: duas em Fortaleza e as outras nove em Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá. Na Capital, a primeira unidade está instalada na Casa da Mulher Brasileira, no bairro Couto Fernandes.

Para Raquel Moreira, titular da 2ª DDM, o equipamento chega ao Papicu para descentralizar o atendimento à vítima.

"A nossa delegacia é responsável pela investigação e apuração de crimes cometidos contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar, e também os crimes sexuais. Nós vamos registrar os boletins de ocorrência, solicitar medidas protetivas de urgência, atender as ocorrências policiais, efetuar prisões e receber as denúncias vindas da população", afirmou.

Denúncias e atendimento

Diferentemente da Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, a nova DDM terá operação das 8h às 17h. As denúncias podem ser feitas presencialmente, ou pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Sobre a necessidade de medida protetiva, Elmano explicou que as solicitações podem ser feitas pelo site de Medidas Protetivas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

"Ela [a mulher] pode mandar um áudio, ela pode mandar um vídeo e a polícia civil tem a obrigação de imediatamente encaminhar essa situação até se foi o caso para a solicitação de medida de proteção pelo Poder Judiciário", disse.

