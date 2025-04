Oficial da PM ligado a 'Bebeto do Choró' é investigado por compra de votos no Ceará: 'suspeita de favores'

Um tenente militar da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Ceará é investigado pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD) por suspeitas de participação em "um esquema de compra de votos relacionado às Eleições Municipais de 2024".

O suspeito é Francisco Roberto Dias Lima, apontado como parceiro de Carlos Alberto Queiroz, o ‘Bebeto do Choró’, político foragido da Justiça, e já citado em um relatório da Polícia Federal. Nessa terça-feira (22), a CGD publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) que instaurou sindicância disciplinar para "apurar a responsabilidade administrativo-disciplinar do militar acusado".

Segundo a Controladoria, o tenente vinha "supostamente afastando policiais de determinados 'plantões' e exercendo influência na indicação de candidato à vaga de motorista nos municípios de Boa Viagem/CE e Canindé/CE", isso "em uma troca perigosa e suspeita de favores".

A defesa do militar não foi localizada pelo Diário do Nordeste para comentar sobre a investigação. A CGD ainda destacou que "as condutas citadas configuram, em tese, transgressão disciplinar". A reportagem apurou que o tenente segue no policiamento ostensivo e que, até o momento, não houve decisão para afastá-lo.

'TROCA DE FAVORES'

O relatório da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) feito a partir de uma investigação da Polícia Federal e já mencionado pelo Diário do Nordeste em reportagem no início deste ano traz prints de conversas no Whatsapp entre 'Bebeto do Choró' e o tenente.

Em uma das conversas, o policial diz a ‘Bebeto’ que estará na coordenação no Sertão Central de 24 de setembro a 7 de outubro de 2024 (período que engloba a votação das eleições) e que afastou o PM dos plantões na região.

Na nota do analista da Ficco que acompanhou as conversas é destacado uma “relação suspeita com a PRE”. “Bebeto conversa com o tenente sobre temas relacionados à política e à própria atuação da PRE, com troca perigosa e suspeita de favores, envolvendo Cleidiane, irmã de Bebeto”, conforme trecho do documento que o Diário do Nordeste teve acesso.

VEJA PRINTS DAS CONVERSAS

Em uma das conversas, Bebeto agradece ao PRE “por todo o apoio” e diz “até o dia 6… a eleição é nossa…”

PREFEITO INVESTIGADO

O prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz chegou a ser preso, pela Polícia Federal (PF), no fim de 2024. Ele é suspeito de liderar esquema criminoso de compra de votos em dezenas de municípios cearenses.

Durante a investigação, a Polícia Federal também colheu indícios de que um tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) cometeu crimes no exercício da função. As informações foram enviadas para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), para investigar o caso.

Bebeto Queiroz chegou a ser preso temporariamente no dia 23 de novembro último, mas foi solto com o término do mandado de prisão. Na ocasião, ele era alvo da Operação Ad Manus, realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), Polícia Civil do Ceará (PCCE) e Polícia Federal (PF) para combater irregularidades em contratos públicos do Município de Choró.

