Dois homens são baleados na Grande Messejana em disputa entre facções CV e Massa

Dois casos de lesões a bala, uma delas resultando em morte, registrados nesse sábado (28) no intervalo de algumas horas, reforçam a disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa - Tudo Neutro (TDN) na Grande Messejana. A região é um dos últimos locais da cidade que ainda não foi dominada completamente pelo CV, o que tem gerado confrontos e mortes.

Na manhã de sábado, um homem foi baleado com vários tiros em uma rua do Conjunto São Miguel, localizado no bairro Curió. Parentes e vizinhos levaram o rapaz, que não teve a identidade revelada, para um hospital da região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que patrulhas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) compareceram ao local e iniciaram as buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi preso.

A investigação se concentrou no local do ataque. Os Oficiais Investigadores de Polícia (OIPs) e delegados buscaram testemunhas e parentes.

Em seguida, a equipe do DHHP se dirigiu ao hospital para onde o homem havia sido levado. O caso segue em investigação pela Especializada.

Disputa entre CV e Massa

A reportagem apurou com uma fonte da SSPDS que a vítima seria integrante do CV e foi alvo de um ataque de membros da Massa/TDN.

Horas depois, um novo crime de homicídio. Um homem foi executado a tiros na Comunidade da Mangueira, bairro Lagoa Redonda, vizinho ao bairro Curió.

A vítima de 28 anos morreu no local, apesar de ainda ter sido colocada em um veículo.

A Secretaria informou que ele tinha passagens pelo crime de furto. Assim como no primeiro homicídio na região, PMs, policiais civis e peritos estiveram no local e coletaram dados para subsidiar as investigações.

O segundo atentado na Lagoa Redonda seria uma retaliação ao caso registrado no Curió. A SSPDS não confirmou a ligação entre os casos e se teriam sido motivado pelo conflito entre as organizações criminosas rivais.

Como ajudar a investigação

A Secretaria explica que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Os relatos podem ser repassados para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações sobre esses crimes também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.