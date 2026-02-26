Irmãos suspeitos de decepar mão de vítima em Tianguá são presos no Piauí

Dois irmãos, um adulto e um adolescente, foram detidos nessa quarta-feira (25) suspeitos de participação em uma tentativa de homicídio no Sítio Boa Esperança, em Tianguá, no Interior do Ceará. A vítima teve uma das mãos decepada após ser atingida por golpes de facão.

Após diligências, os suspeitos foram localizados em uma área de difícil acesso no estado do Piauí.

Contra eles havia mandado de prisão, cumprido pelas equipes policiais. O maior de idade foi preso e o adolescente apreendido, conforme determinação judicial. A motivação do crime não foi revelada.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o crime foi registrado na zona rural do Município e teria sido praticado com uso de arma branca. Durante a agressão, a vítima sofreu diversos golpes, sendo que um deles resultou na amputação da mão.

As investigações foram conduzidas por equipes da Seção de Inteligência de Tianguá e do Núcleo de Homicídios da Delegacia Municipal de Tianguá.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.