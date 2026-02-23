Homem é preso após agredir esposa e filha bebê de 5 meses no CE; criança é internada em estado grave

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, no interior do Ceará, nesse domingo (22). O suspeito foi preso por agredir a esposa e a filha, uma bebê de cinco meses, no distrito de Bom Nome, na cidade de Aiuaba.

A menina foi levada ao hospital e está em estado grave, com suspeita de fratura no crânio devido aos socos desferidos pelo pai contra ela.

O nome do suspeito não será divulgado nesta reportagem para proteger as identidades das duas vítimas de violência doméstica contra a mulher.

Na versão da mãe da menina, o casal começou a discutir quando o suspeito chegou em casa 'cheirando a cachaça', embriagado e procurando o celular dele.

Durante a discussão, o homem teria tentado acertar a esposa, mas acabou desferindo um soco contra a bebê.

No hospital, a mãe disse aos médicos que a menina sofreu uma queda da cama. Quando os policiais chegaram pediram para conversar com a mulher e a vítima narrou a agressão.

Devido à gravidade dos ferimentos da bebê, ela teve convulsões e foi transferida para uma unidade hospitalar de maior porte e segue internada.

PAI NEGOU AS AGRESSÕES

Por volta das 20h desse domingo (23), policiais militares foram acionados por populares que informaram o crime.

A reportagem apurou que o suspeito se escondeu dentro de um banheiro em um apartamento, se recusou a ser conduzido e os PMs usaram algemas para contê-lo

Após ser preso, o homem disse aos PMs que "se a companheira o denunciasse ele iria matá-la"

O suspeito foi localizado pelos agentes da Segurança Pública e preso em flagrante. Ele nega ter cometido as agressões e foi levado até a Delegacia da Polícia Civil de Tauá.

O Conselho Tutelar Municipal foi acionado para a ocorrência.

HISTÓRICO AGRESSIVO

A esposa do suspeito revelou que se relaciona com o homem desde 2011 e ele tem histórico de agressividade.

A reportagem apurou que, em 2022, o Ministério Público de Pernambuco denunciou o suspeito por ter ateado fogo contra a mulher. A vítima teve queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo.

Em relatório, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu pela conversão em prisão preventiva e indiciou o suspeito acrescentando que ele "ostenta antecedentes criminais por violência doméstica respondendo a processo criminal em Pernambuco"

[ATUALIZAÇÃO às 14h27]

O suspeito passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (23) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

O juiz destacou conhecer a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, "pois atendidos os pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar garantia da ordem pública, ao tempo em que também é adequada, pois leva em conta a gravidade do crime, as circunstâncias concretas do fato delitivo e pessoais do flagranteado".