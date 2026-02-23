Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem é preso após agredir esposa e filha bebê de 5 meses no CE; criança é internada em estado grave

O crime de violência doméstica contra a mulher aconteceu no município de Aiuaba, no Interior do Ceará.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 14:28)
Segurança
crianca cabeca agredida cranio afundado traumatismo.
Legenda: Há suspeita de fratura no crânio.
Foto: Reprodução.

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, no interior do Ceará, nesse domingo (22). O suspeito foi preso por agredir a esposa e a filha, uma bebê de cinco meses, no distrito de Bom Nome, na cidade de Aiuaba. 

A menina foi levada ao hospital e está em estado grave, com suspeita de fratura no crânio devido aos socos desferidos pelo pai contra ela. 

O nome do suspeito não será divulgado nesta reportagem para proteger as identidades das duas vítimas de violência doméstica contra a mulher.

Na versão da mãe da menina, o casal começou a discutir quando o suspeito chegou em casa 'cheirando a cachaça', embriagado e procurando o celular dele. 

Durante a discussão, o homem teria tentado acertar a esposa, mas acabou desferindo um soco contra a bebê. 

No hospital,  a mãe disse aos médicos que a menina sofreu uma queda da cama. Quando os policiais chegaram pediram para conversar com a mulher e a vítima narrou a agressão.

Devido à gravidade dos ferimentos da bebê, ela teve convulsões e foi transferida para uma unidade hospitalar de maior porte e segue internada. 

PAI NEGOU AS AGRESSÕES

Por volta das 20h desse domingo (23), policiais militares foram acionados por populares que informaram o crime. 

A reportagem apurou que o suspeito se escondeu dentro de um banheiro em um apartamento, se recusou a ser conduzido e os PMs usaram algemas para contê-lo

Após ser preso, o homem disse aos PMs que "se a companheira o denunciasse ele iria matá-la"

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeitos de matar motorista de ambulância são presos pela PM no Interior do Ceará

teaser image
Segurança

Homem incendeia banca de frutas em Nova Russas (CE) por desavença com dono

O suspeito foi localizado pelos agentes da Segurança Pública e preso em flagrante. Ele nega ter cometido as agressões e foi levado até a Delegacia da Polícia Civil de Tauá.

O Conselho Tutelar Municipal foi acionado para a ocorrência.

HISTÓRICO AGRESSIVO

A esposa do suspeito revelou que se relaciona com o homem desde 2011 e ele tem histórico de agressividade. 

A reportagem apurou que, em 2022, o Ministério Público de Pernambuco denunciou o suspeito por ter ateado fogo contra a mulher. A vítima teve queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo. 

Em relatório, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu pela conversão em prisão preventiva e indiciou o suspeito acrescentando que ele "ostenta antecedentes criminais por violência doméstica respondendo a processo criminal em Pernambuco"

[ATUALIZAÇÃO às 14h27]

O suspeito passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (23) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

O juiz destacou conhecer a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, "pois atendidos os pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar garantia da ordem pública, ao tempo em que também é adequada, pois leva em conta a gravidade do crime, as circunstâncias concretas do fato delitivo e pessoais do flagranteado".

 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
crianca cabeca agredida cranio afundado traumatismo.
Segurança

Homem é preso após agredir esposa e filha bebê de 5 meses no CE; criança é internada em estado grave

O crime de violência doméstica contra a mulher aconteceu no município de Aiuaba, no Interior do Ceará.

Redação
Há 1 hora
Homem em pé com punho fechado contra criança sentada acuada em sofá.
Segurança

Pai é condenado a 36 anos de prisão por estuprar e engravidar a filha em Maracanaú

Abusos sistemáticos se estenderam por toda a adolescência.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
celular homem segurando misterio luz azul.
Segurança

Fotógrafo de crianças é condenado por armazenar pornografia infantil no Ceará

No celular do acusado foram encontradas cenas pornográficas de, possivelmente uma criança, em uma suposta masturbação com escova de dentes.

Emanoela Campelo de Melo
23 de Fevereiro de 2026
Foto de cachoeira onde mulher foi atingida por pedra e morreu em Pires Ferreira, no Ceará.
Segurança

Mulher morre após ser atingida por pedra durante banho em cachoeira no interior do Ceará

Acidente ocorreu quando vítima se banhava em queda d'água.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos de banca de frutas que foi incendiada em Nova Russas, no interior do Ceará.
Segurança

Homem incendeia banca de frutas em Nova Russas (CE) por desavença com dono

Crime foi registrado por câmeras de segurança.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Cena de vídeo com tarja 'fake'.
Segurança

Vídeo de assassinato na Feira da Parangaba é antigo; SSPDS desmente novo crime

Secretaria informou que não houve registro de caso desse tipo no bairro neste domingo.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra Evilson Alves Feitosa, de camisa amarela e rosto coberto pela camisa, no momento em que chegava preso na sede da Polícia Civil, no Centro da Capital. O ano era 2012. Ele está escoltado por três policiais, sendo dois de balaclava e um de rosto descoberto, de bigode.
Segurança

Traição, ciúme e DNA: 14 anos depois, amante acusado de matar contadora ainda não foi a júri

O corpo da vítima foi encontrado por um pescador boiando em um açude no Interior do Ceará.

Emanoela Campelo de Melo
22 de Fevereiro de 2026
Print do vídeo.
Segurança

Câmeras de monitoramento encontram motocicleta roubada no bairro Pedras; veja vídeo

O veículo foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia Civil.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra dois policiais militares nas laterais e no centro dois homens de costas suspeitos de um homicídio em Orós.
Segurança

Suspeitos de matar motorista de ambulância são presos pela PM no Interior do Ceará

Com os dois homens foram apreendidas duas armas de fogo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Homem incendeia carro, bar e residência após recusa de proprietário a vender bebida, no Ceará
Segurança

Homem incendeia carro, bar e residência após recusa de proprietário a vender bebida, no Ceará

O suspeito teria chegado ao estabelecimento com sinais de embriaguez e solicitado bebida alcoólica.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida mostrando uma rua com fita de isolamento e caçamba de entulho à esquerda, e um policial da Polícia Civil de costas à direita.
Segurança

Polícia prende mais dois homens suspeitos de morte de jovem na Praia de Iracema

Um dos detidos possui antecedentes por homicídio e tráfico de drogas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
poste pichado cv sigla faccao homem empurrando carrinho via publica.
Segurança

Justiça decide levar cinco membros do CV a júri popular por tentativa de chacina em Fortaleza

Uma criança que estava no colo da mãe é uma das vítimas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Foto das apreensões feitas pela polícia. Imagem usada em matéria informando que um jovem suspeito de tráfico foi preso por vender cogumelos alucinógenos em Jericoacoara.
Segurança

Jovem é preso por vender 'cogumelos mágicos' em hotel de Jericoacoara

Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.

Bergson Araujo Costa
20 de Fevereiro de 2026
Foto de uma ambulância do SAMU. Imagem usada em matéria sobre irmãs esfaqueadas por outro adolescente em ônibus escolar no Ceará.
Segurança

Estudante é suspeito de esfaquear a ex e a irmã dela em ônibus escolar no Ceará

As vítimas são adolescentes.

Bergson Araujo Costa
20 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos de Ana Karolina Sousa, influenciadora vítima de feminicídio em Itapipoca.
Segurança

Celular de influenciadora assassinada e moto de suspeito são encontrados pela polícia

Crime de feminicídio ocorreu em Itapipoca no último dia 14.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
presos montagem mulher blusa listrada sorrindo para camera, homem blusa amarela maos para tras.
Segurança

Casal é condenado a 65 anos de prisão por matar mulher em casa de massagem erótica em Fortaleza

O ataque foi motivado por uma dívida.

Emanoela Campelo de Melo
20 de Fevereiro de 2026
jaenio foto de rosto, tatuagem.
Segurança

De 'matador' a gerente do crime: quem é o chefe do CV em Maranguape solto em audiência de custódia

O homem já passou pelo Sistema Penitenciário quatro vezes.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Turista argentina é presa após destruir estátua de Padre Cícero no Crato
Segurança

Turista argentina é presa após destruir estátua de Padre Cícero no Crato

Após pagar fiança, a turista foi liberada para responder em liberdade.

Bergson Araujo Costa
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra cadela morta e estrupada em condomínio em Maracanaú, no Ceará.
Segurança

Tutora denuncia 'estupro' e morte de cadela após ter casa invadida em Maracanaú

Crime ocorreu durante a segunda-feira (16) de Carnaval.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
O homem que confessou o crime recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús.
Segurança

Enteado esfaqueia padrasto após desavença familiar e confessa crime em Crateús

Ele ainda indicou o local onde havia deixado a faca utilizada no crime.

Redação
19 de Fevereiro de 2026