Homem é preso após agredir esposa e filha bebê de 5 meses no CE; criança é internada em estado grave
O crime de violência doméstica contra a mulher aconteceu no município de Aiuaba, no Interior do Ceará.
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, no interior do Ceará, nesse domingo (22). O suspeito foi preso por agredir a esposa e a filha, uma bebê de cinco meses, no distrito de Bom Nome, na cidade de Aiuaba.
A menina foi levada ao hospital e está em estado grave, com suspeita de fratura no crânio devido aos socos desferidos pelo pai contra ela.
O nome do suspeito não será divulgado nesta reportagem para proteger as identidades das duas vítimas de violência doméstica contra a mulher.
Na versão da mãe da menina, o casal começou a discutir quando o suspeito chegou em casa 'cheirando a cachaça', embriagado e procurando o celular dele.
Durante a discussão, o homem teria tentado acertar a esposa, mas acabou desferindo um soco contra a bebê.
No hospital, a mãe disse aos médicos que a menina sofreu uma queda da cama. Quando os policiais chegaram pediram para conversar com a mulher e a vítima narrou a agressão.
Devido à gravidade dos ferimentos da bebê, ela teve convulsões e foi transferida para uma unidade hospitalar de maior porte e segue internada.
PAI NEGOU AS AGRESSÕES
Por volta das 20h desse domingo (23), policiais militares foram acionados por populares que informaram o crime.
A reportagem apurou que o suspeito se escondeu dentro de um banheiro em um apartamento, se recusou a ser conduzido e os PMs usaram algemas para contê-lo
Após ser preso, o homem disse aos PMs que "se a companheira o denunciasse ele iria matá-la"
O suspeito foi localizado pelos agentes da Segurança Pública e preso em flagrante. Ele nega ter cometido as agressões e foi levado até a Delegacia da Polícia Civil de Tauá.
O Conselho Tutelar Municipal foi acionado para a ocorrência.
HISTÓRICO AGRESSIVO
A esposa do suspeito revelou que se relaciona com o homem desde 2011 e ele tem histórico de agressividade.
A reportagem apurou que, em 2022, o Ministério Público de Pernambuco denunciou o suspeito por ter ateado fogo contra a mulher. A vítima teve queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo.
Em relatório, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu pela conversão em prisão preventiva e indiciou o suspeito acrescentando que ele "ostenta antecedentes criminais por violência doméstica respondendo a processo criminal em Pernambuco"
[ATUALIZAÇÃO às 14h27]
O suspeito passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (23) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.
O juiz destacou conhecer a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, "pois atendidos os pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar garantia da ordem pública, ao tempo em que também é adequada, pois leva em conta a gravidade do crime, as circunstâncias concretas do fato delitivo e pessoais do flagranteado".