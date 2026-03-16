PM embriagado é levado ao Presídio Militar por ameaçar pessoas com arma em serviço

Um policial militar de 37 anos foi conduzido à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJMD) na madrugada de domingo (15), após denúncia de ingestão de bebida alcoólica e de causar transtornos à população enquanto estava em serviço na Praça da Cidade 2000, no bairro Cidade 2000.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por equipes do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM). O soldado foi autuado com base no artigo 202 do Código Penal Militar e, em seguida, recolhido ao Presídio Militar.

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O agente tem quase oito anos de atuação na corporação e, segundo a PM, não possuía registros anteriores de comportamento irregular.

O Artigo 202 do Código Penal Militar tipifica o crime de embriaguez em serviço. A conduta consiste em embriagar-se o militar quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, com pena de detenção de seis meses a dois anos.

Vídeos gravados por populares mostram o policial próximo a uma base da PM montada na praça pública. Nas imagens, ele aparece sendo conduzido por outros policiais até uma viatura e colocado no banco do passageiro.

PM estava jogando spray e ameaçando pedestres

Moradores relataram que o militar estaria jogando spray e apontando uma arma para pessoas que estavam no local. Durante a ocorrência, populares entregaram aos policiais uma garrafa de uísque que, segundo eles, pertenceria ao agente.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que não compactua com desvios de conduta por parte de seus integrantes e reforçou que repudia qualquer ação que contrarie os valores e deveres da corporação.