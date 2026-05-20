Quem é a influencer presa por tentar sequestrar francês em Fortaleza?

Thays Abreu de Freitas, 28, apontada como mentora da tentativa de latrocínio contra um empresário francês, em Fortaleza, no último 12 de maio, tem diferentes ocupações. À Polícia, ela relatou ser consultora comercial e auxiliar administrativa, mas, nas redes sociais, se descreve como produtora de "novelinhas verticais" e se apresenta como influenciadora.

Mãe de um menino de três anos, a suspeita nasceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, mas mora, atualmente, em uma casa no bairro Siqueira — onde Herve Henri Aucouturier, 55, foi vítima de uma emboscada e acabou baleado.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a influenciadora afirmou que ela e o empresário se conheceram em um aplicativo de relacionamento em novembro do ano passado e disse que ficaram juntos até um mês antes do crime, quando ela conheceu Mikael Ricson Lima Monteiro, 23, e engatou um novo namoro.

Mikael é investigado como o segundo mentor da tentativa de latrocínio (roubo com resultado morte). Funcionário de um mercado atacadista, ele teria sido o responsável por recrutar, entre os colegas de trabalho, os outros quatro envolvidos no crime.

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'A mina tinha dado a fita'

Embora Thays tenha negado participação no plano para roubar, sequestrar e extorquir Herve, Mikael confessou que o crime foi planejado durante semanas pelos dois e que a influencer foi quem o informou que o francês estaria em sua casa naquela noite.

"A mina tinha dado a fita", escreveu o suspeito no WhatsApp para outro homem chamado "Gago", que ficaria encarregado de receber e repassar o carro do empresário.

Erick Sousa Paula, 23, outro suspeito de participar da emboscada, reforçou, em seu depoimento, que Mikael garantiu que "a mina dele estava na parada" e que a ideia era, também, torturar e extorquir o estrangeiro. Além disso, ele contou que seu papel era desmanchar o veículo roubado e afirmou que o grupo receberia o total de R$ 15 mil pelo repasse.

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'Publis' e novelinhas verticais

Entre vídeos de novelinhas verticais, em que atua, e de divulgação de festas e de casas noturnas, a paulista publica no Instagram momentos com o filho e com amigos.

Legenda: Thays produz e atua em novelinhas verticais para as redes sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A última publicação na rede social foi justamente no dia 12 de maio. Nas imagens, ela aparece cantando e dançando com dois amigos enquanto tomam bebida alcoólica. Não foram permitidos comentários na postagem.

Entenda o caso

Thays e outras quatro pessoas foram presas em flagrante no dia 13 de maio pela tentativa de latrocínio contra o empresário francês Herve Henri Aucouturier. À época, um adolescente também foi apreendido por suspeita de participação no crime. O grupo também foi autuado por tentativa de extorsão.

Segundo o inquérito, Herve foi atraído para uma emboscada na casa da influencer, no Siqueira. Ele chegou de carro para buscá-la para jantar quando foi surpreendido por Mikael, Erick e o adolescente, que atiraram e roubaram o veículo, fugindo em seguida. A vítima ficou gravemente ferida, mas foi socorrida para um hospital.

A investigação concluiu que o intuito do grupo era vender o automóvel para um desmanche por R$ 15 mil e submeter o francês à tortura para extorqui-lo e conseguir acesso à casa que ele mantém na Praia do Presídio, em Aquiraz.