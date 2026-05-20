Quem é a influencer presa por tentar sequestrar francês em Fortaleza?
Thays Abreu de Freitas é conhecida nas redes sociais por produzir e atuar em "novelinhas verticais".
Thays Abreu de Freitas, 28, apontada como mentora da tentativa de latrocínio contra um empresário francês, em Fortaleza, no último 12 de maio, tem diferentes ocupações. À Polícia, ela relatou ser consultora comercial e auxiliar administrativa, mas, nas redes sociais, se descreve como produtora de "novelinhas verticais" e se apresenta como influenciadora.
Mãe de um menino de três anos, a suspeita nasceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, mas mora, atualmente, em uma casa no bairro Siqueira — onde Herve Henri Aucouturier, 55, foi vítima de uma emboscada e acabou baleado.
Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a influenciadora afirmou que ela e o empresário se conheceram em um aplicativo de relacionamento em novembro do ano passado e disse que ficaram juntos até um mês antes do crime, quando ela conheceu Mikael Ricson Lima Monteiro, 23, e engatou um novo namoro.
Mikael é investigado como o segundo mentor da tentativa de latrocínio (roubo com resultado morte). Funcionário de um mercado atacadista, ele teria sido o responsável por recrutar, entre os colegas de trabalho, os outros quatro envolvidos no crime.
Veja também
'A mina tinha dado a fita'
Embora Thays tenha negado participação no plano para roubar, sequestrar e extorquir Herve, Mikael confessou que o crime foi planejado durante semanas pelos dois e que a influencer foi quem o informou que o francês estaria em sua casa naquela noite.
"A mina tinha dado a fita", escreveu o suspeito no WhatsApp para outro homem chamado "Gago", que ficaria encarregado de receber e repassar o carro do empresário.
Erick Sousa Paula, 23, outro suspeito de participar da emboscada, reforçou, em seu depoimento, que Mikael garantiu que "a mina dele estava na parada" e que a ideia era, também, torturar e extorquir o estrangeiro. Além disso, ele contou que seu papel era desmanchar o veículo roubado e afirmou que o grupo receberia o total de R$ 15 mil pelo repasse.
Veja também
'Publis' e novelinhas verticais
Entre vídeos de novelinhas verticais, em que atua, e de divulgação de festas e de casas noturnas, a paulista publica no Instagram momentos com o filho e com amigos.
A última publicação na rede social foi justamente no dia 12 de maio. Nas imagens, ela aparece cantando e dançando com dois amigos enquanto tomam bebida alcoólica. Não foram permitidos comentários na postagem.
Entenda o caso
Thays e outras quatro pessoas foram presas em flagrante no dia 13 de maio pela tentativa de latrocínio contra o empresário francês Herve Henri Aucouturier. À época, um adolescente também foi apreendido por suspeita de participação no crime. O grupo também foi autuado por tentativa de extorsão.
Segundo o inquérito, Herve foi atraído para uma emboscada na casa da influencer, no Siqueira. Ele chegou de carro para buscá-la para jantar quando foi surpreendido por Mikael, Erick e o adolescente, que atiraram e roubaram o veículo, fugindo em seguida. A vítima ficou gravemente ferida, mas foi socorrida para um hospital.
A investigação concluiu que o intuito do grupo era vender o automóvel para um desmanche por R$ 15 mil e submeter o francês à tortura para extorqui-lo e conseguir acesso à casa que ele mantém na Praia do Presídio, em Aquiraz.