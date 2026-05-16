Irmãos que deceparam mãos de jovem em Quixeramobim viram réus após Justiça aceitar denúncia
Processo agora tramita em segredo de Justiça.
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) recebeu a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra os irmãos Evangelista Rocha dos Santos e Ronivaldo Rocha dos Santos, acusados de tentativa de feminicídio em Quixeramobim.
Com a decisão, os dois se tornaram réus no processo. A reportagem confirmou junto ao TJCE, neste sábado (16), que a denúncia foi recebida. O processo agora tramita em segredo de Justiça.
O caso aconteceu no último dia 1º e ganhou repercussão após a vítima, Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, ter as mãos decepadas durante o ataque.
A ação foi praticada pelo cunhado da vítima, Evangelista, enquanto o ex-companheiro, Ronivaldo, assistia e incitava os ataques. Os homens estão presos na Unidade Prisional de Caucaia, após serem transferidos de Quixeramobim.
Denúncia do MPCE
A denúncia foi assinada pela promotora de Justiça Juliana Santos. No documento, o MPCE afirma que os acusados agiram com emprego de meio cruel e dificultaram a defesa da vítima.
Segundo a acusação, Ana Clara foi surpreendida dentro da própria residência pelos suspeitos, que estariam armados com uma foice.
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“Os denunciados agiram com emprego de meio cruel, ao infligirem intenso sofrimento à vítima”, destaca trecho da denúncia.
O Ministério Público também pediu a condenação dos irmãos ao pagamento de R$ 97,2 mil por danos morais.
Prisão da dupla
Os dois irmãos seguem presos desde o flagrante. A defesa deles não foi localizada pela reportagem para comentar o recebimento da denúncia.
A Delegacia Municipal de Quixeramobim apontou que a dupla usou "violência extrema, cruel e desproporcional" contra a mulher, em um contexto de violência doméstica de Ronivaldo contra Ana, "marcado por agressões físicas, ameaças, humilhações e comportamento possessivo".
Segundo a delegacia, Ronivaldo foi movido por "sentimento de posse, vingança, dominação e inconformismo" da vítima, que sofreu uma "brutal tentativa de feminicídio". O relatório informa que foi ele quem forneceu a foice e incentivou o irmão a praticar o crime.