Aluno de 15 anos é apreendido após atacar outro estudante em escola de Quixadá

Um aluno de 15 anos foi apreendido após atacar outro estudante, de 16, com um objeto perfurocortante em uma escola estadual no município de Quixadá, no Interior do Ceará, nesta quarta-feira (13).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi autuado por participação em ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. As aulas na unidade de ensino foram suspensas.

A Polícia informou que o ataque ocorreu durante uma briga motivada por bullying. A vítima foi socorrida para um hospital da região e o estado de saúde não foi divulgado.

Ainda conforme informações da polícia, um terceiro adolescente também foi levado para a delegacia e prestou depoimento. A corporação investiga se ele teve participação no caso.

Veja também Segurança Justiça condena mulher que se apropriou de aposentadoria de mãe idosa, em Quixadá Segurança Homem que mandou irmão matar jovem que teve mãos decepadas é agiota e tem histórico de violência

Aulas suspensas

Em nota à Verdinha FM, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que "acionou imediatamente" o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia militar, o Conselho Tutelar e os familiares dos envolvidos. O caso é acompanhado pela Delegacia de Quixadá.

As aulas na escola estão suspensas e retornam apenas na próxima segunda-feira (18). Por enquanto, a unidade escolar funcionará exclusivamente para atividades administrativas internas.

A PMCE afirmou ainda que a Patrulha de Segurança Escolar acompanhará os alunos da instituição de ensino pelos próximos dias. A iniciativa contempla visitas dos agentes de segurança e a participação em reuniões com gestores, professores e pais de alunos, além de palestras educativas na escola, abordando temas como respeito às diferenças, empatia e prevenção ao bullying.

*O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque e a forma como foi cometida a ação violenta para não estimular outras semelhantes.