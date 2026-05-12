Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem é o membro do CV preso por ameaçar o secretário da Administração Penitenciária do Ceará

O suspeito comentou nas redes sociais sobre 'dar um fim' em Mauro Albuquerque.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
suspeito e secretario.
Legenda: O suspeito comentou em uma publicação feita pelo secretário.
Foto: Reprodução.

O suspeito preso por ameaçar publicamente o secretário da Administração Penitenciária do Ceará, Mauro Albuquerque, é apontado como membro da facção carioca Comando Vermelho (CV). Francisco Gladitone Lopes Santana, conhecido como 'Léo', chegou a postar nas redes sociais que 'daria um fim' no gestor da Pasta.

A reportagem apurou que o mandado de prisão contra o investigado foi cumprido em Fortaleza, durante ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE) junto à Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

As ameaças foram realizadas no dia 25 de setembro de 2025 e proferidas por meio do próprio perfil pessoal de Gladitone. Na época, Mauro Albuquerque publicou sobre o novo modelo de entrega de kits de higiene fornecidos pelo Estado às pessoas privadas de liberdade do Ceará.

print instagram ameaça secretario
Legenda: O comentário foi feito no ano passado.
Foto: Reprodução.

O suspeito comentou na publicação fazendo menção a 'dar um fim' no secretário. A defesa do preso não foi localizada pelo Diário do Nordeste. 

PRISÃO

Gladitone já tinha antecedentes criminais e passado pelo Sistema Penitenciário do Estado. 

Veja também

teaser image
Segurança

Preso no Ceará chefiava rede internacional de tráfico de drogas dentro da cadeia

teaser image
Segurança

Jovem atacada com foice em Quixeramobim passa por duas novas cirurgias

Na ficha criminal de 'Léo' constam, pelo menos, três passagens por roubo, sendo a primeira no ano de 2019.

Com a investigação, o Poder Judiciário expediu mandado de prisão e de busca e apreensão, cumpridos na casa do suspeito, na manhã desta terça-feira (12).

A ação, denominada “Operação Custos Legis”, também incluiu medidas de quebra de sigilos telemático e telefônico autorizadas pela Justiça. 

A ofensiva integra a operação nacional “Força Integrada II”, realizada simultaneamente em 16 estados brasileiros. A mobilização reúne as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) em ações contra o tráfico de drogas e armas, atuação de facções criminosas, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Ao todo, a operação nacional prevê o cumprimento de 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão nos estados do Ceará, Espírito Santo, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
suspeito e secretario.
Segurança

Quem é o membro do CV preso por ameaçar o secretário da Administração Penitenciária do Ceará

O suspeito comentou nas redes sociais sobre 'dar um fim' em Mauro Albuquerque.

Redação
Há 25 minutos
Montagem com duas imagens: à esquerda, close de pessoa com cabelos longos e claros, enquadramento do rosto; à direita, fachada do prédio do IJF, com estrutura de concreto, grades na frente e logotipo visível, sob céu parcialmente nublado.
Segurança

Jovem atacada com foice em Quixeramobim se recupera bem após novas cirurgias na mão e na perna

Ana Clara Oliveira passou por dois procedimentos no IJF, em Fortaleza, no sábado (8) e na segunda (11).

Mylena Gadelha
Há 30 minutos
Iniciativa reúne instituições de Segurança Pública no enfrentamento a organizações criminosas em 16 estados. .
Segurança

Operação da PF cumpre mandados contra suspeito de ameaçar autoridade da segurança pública no CE

Ação também inclui quebra de sigilos telemático e telefônico.

Redação
Há 2 horas
tropa do marset homens armados armas de fogo encapuzados.
Segurança

'Tropa do Marset': cearenses presos na Bolívia se aliaram a megatraficante da América Latina

Junto aos cearenses presos foram apreendidas fardas da Polícia boliviana.

Emanoela Campelo de Melo
12 de Maio de 2026
foto de grupo resgatado em trilha de mata fechada em Pacatuba. Na imagem, as vítimas aparecem ao lado dos policiais que realizaram o resgate.
Segurança

Grupo é resgatado após se perder em trilha de mata fechada em Pacatuba

Cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos, foram localizadas próximo a uma ribanceira.

Redação
11 de Maio de 2026
capa
Segurança

Preso no Ceará chefiava rede internacional de tráfico de drogas dentro da cadeia

Apontado como membro da facção Comando Vermelho (CV), o detento cearense enviava ordens de comando de dentro da Unidade Prisional da Pacatuba.

Geovana Almeida*
11 de Maio de 2026
DOIS SUSPEITOS presos montagem bolivia prisoes.
Segurança

Quem são os chefes do PCC presos na Bolívia investigados por traficar armas para o Ceará

Homens foram presos em uma chácara na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

Redação
11 de Maio de 2026
Montagem com duas imagens: à esquerda, registro de uma pessoa em ambiente interno; à direita, fachada do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com prédio alto, grades e área externa visível.
Segurança

Jovem atacada com foice em Quixeramobim passa por duas novas cirurgias

Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, segue internada no IJF, em Fortaleza, onde passou por reimplante de mãos.

Mylena Gadelha
11 de Maio de 2026
Foto-montagem de carro vermelho de turistas do Piauí. que foi alvo de tiros na comunidade Oitão Preto, em Fortaleza.
Segurança

Justiça marca júri de acusados de matar turista que seguiu GPS e entrou em domínio do CV em Fortaleza

Visitantes do Piauí tentavam chegar a um hotel, quando dobraram em uma rua errada e foram parar na Comunidade do Oitão Preto. O caso ocorreu em agosto de 2024.

Matheus Facundo
11 de Maio de 2026
Montagem de três fotos que mostram armas apreendidas pela Polícia Militar do Ceará e um carro apreendido também pela corporação em uma ação durante a guerra entre as facções CV e Massa.
Segurança

'Guerra' entre facções na Messejana tem sequência de mortes, fuzil feito em impressora 3D e drones

Facções recorrem a tecnologias e novas estratégias em conflito territorial contra rivais pelo domínio do território e do tráfico e drogas.

Matheus Facundo
11 de Maio de 2026
Foto que contém rodovia estadual no Ceará.
Segurança

Quatro pessoas morrem em acidente entre dois caminhões na CE-168, em Saboeiro

Caso aconteceu em trecho da rodovia que leva ao município de Jucás.

Redação
10 de Maio de 2026
Policial do FICCO de costas durante operação.
Segurança

Dois chefes do PCC suspeitos de enviar armas para o Ceará são presos na Bolívia

As capturas aconteceram neste domingo (10), na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

Redação
10 de Maio de 2026
capa
Segurança

Entenda a disputa por território entre facções criminosas em cidade do Interior do Ceará

Fontes sigilosas revelaram ao Diário do Nordeste que a cidade de Tauá, anteriormente disputada pelo PCC e pela GDE, agora é palco de um novo conflito.

Geovana Almeida*
10 de Maio de 2026
Trecho da rodovia BR-222 em área rural, com pista asfaltada de mão dupla, veículos trafegando ao fundo, vegetação verde densa e palmeiras às margens da estrada, sob céu azul com poucas nuvens.
Segurança

Dois homens morrem após colisão entre carro e carreta na BR-222, em Tianguá

Veículo menor foi atingido pelo segundo ao tentar sair de uma estrada para a rodovia.

Mylena Gadelha
10 de Maio de 2026
imagesn da camera de seguranca
Segurança

Policial é preso por matar passageira em carro de aplicativo no Rio de Janeiro

No dia seguinte, a mulher iria participar de uma apresentação de Dia das Mães na escola das filhas.

Redação
09 de Maio de 2026
bepi arma policial farda zona rural.
Segurança

Ação da PM no Ceará termina com três irmãos mortos a tiros; um deles era suspeito de sequestro

A PM afirma que houve confronto.

Redação
09 de Maio de 2026
policia civil
Segurança

Passageira sofre tentativa de homicídio dentro de topique, no Ceará

A vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo.

Redação
09 de Maio de 2026
'Eu me contorcia de dor', relata vítima estuprada por pastor preso em Fortaleza
Segurança

'Eu me contorcia de dor', relata vítima estuprada por pastor preso em Fortaleza

Alan Pereira foi colocado à disposição da Justiça.

Emanoela Campelo de Melo
09 de Maio de 2026
Os envolvidos poderão responder pelo crime de exploração clandestina de telecomunicações
Segurança

PF cumpre medidas judiciais em investigação sobre TV por assinatura clandestina no Ceará

Locais em Fortaleza são alvo da força de segurança.

Redação
08 de Maio de 2026
viatura policial civil farda
Segurança

'Tirar bola de sangue': pastor é preso em Fortaleza por crimes sexuais sob pretexto de cura espiritual

De acordo com a Polícia, o suspeito ainda usava de uma "suposta influência sobre um grupo criminoso de origem carioca para coagir as vítimas".

Emanoela Campelo de Melo
08 de Maio de 2026