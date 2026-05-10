Dois chefes do PCC suspeitos de enviar armas para o Ceará são presos na Bolívia

Dois suspeitos de chefiar a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presos neste domingo (10), na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla é investigada por envolvimento em uma série de crimes, incluindo o envio de armas para a cidade de Itapipoca, no litoral do Ceará.

Durante a prisão, os policiais apreenderam armas, drogas, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Outros dois homens foram capturados na operação, mas a Polícia ainda não divulgou a relação entre eles e os líderes da organização criminosa. Mais detalhes serão repassados à imprensa nesta segunda-feira (11).

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Como foi a operação?

As prisões resultaram de um trabalho investigativo e de inteligência conduzidos pelas polícias Civil e Militar do Ceará, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado (Ficco/CE).

Também houve contribuição da polícia boliviana, por meio do Oficialato de Ligação da Polícia Federal em Santa Cruz de la Sierra (Felcn).