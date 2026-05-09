Passageira sofre tentativa de homicídio dentro de topique, no Ceará

Uma mulher foi alveada com diversos tiros dentro de uma topique no município de Jardim, na região do Cariri, no interior do Ceará. Após o ataque, a vítima, que não teve a identidade revelada, teria sido socorrida e levada a uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado na sexta-feira (8). Após o ataque armado, equipes da Polícia Militar do Ceará (PCCE) foram acionadas por denúncias e realizaram buscas na região.

Veja também Segurança Acusado de matar irmãos que iam almoçar na casa da avó em Caucaia deve ir a júri popular Segurança Garçom que matou vereador em Camocim estava em surto psicótico, aponta laudo pericial Segurança PF cumpre medidas judiciais em investigação sobre TV por assinatura clandestina no Ceará

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a situação está sendo investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Jardim, como uma tentativa de homicídio.

Ainda segundo a nota, a vítima, ainda não identificada formalmente, foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, mas foi socorrida por pessoas que estavam no veículo e levada a unidade de saúde mais próxima.

A investigação segue em curso e mais detalhes do crime devem ser revelados em breve.