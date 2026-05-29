Homem é preso após atear fogo em apartamento com companheira dentro em Fortaleza

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta quinta-feira (28), suspeito de tentativa de feminicídio, incêndio e tortura contra a companheira no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Civil, o homem ateou fogo no apartamento com a mulher dentro. O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado e as chamas foram controladas rapidamente. Ninguém se feriu.

A Polícia Militar também esteve no local, onde os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo.

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Autuado em flagrante

Horas após o crime, o suspeito foi localizado e detido por policiais da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (1ª DDM) de Fortaleza. Ele foi conduzido para a unidade policial e autuado em flagrante.

O homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário., e a polícia civil seguirá com a investigação.