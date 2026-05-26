Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Kaianne: advogada de mandante tenta adiar júri por 'deslocamento de ácido hialurônico'

A defesa de Leonardo Chaves, mandante do crime, tem tentado adiar o julgamento, que ocorre na próxima semana.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
marido leonardo e kaianne vitima
Legenda: Leonardo é apontado como o mentor do feminicídio da própria esposa.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A Justiça do Ceará indeferiu nesta terça-feira (26) mais um pedido de adiamento de júri feito pela defesa de Leonardo Nascimento Chaves, marido acusado de mandar matar a contadora Kaianne Bezerra Chaves. Desta vez, a única advogada de defesa do caso, Raphaele Holanda Farrapo, ingressou com um atestado médico por "deslocamento de ácido hialurônico", e afirmou que "encontra-se impossibilitada de comparecer à sessão plenária". 

Leonardo é acusado de encomendar a morte da própria esposa para ficar com o seguro de vida. Ele forjou uma tentativa de assalto, que foi desmascarada por investigação da Polícia Civil.

A manobra foi negada pela Vara Única Criminal da Comarca de Aquiraz, onde ocorreu o crime, dentre outros motivos, pois o atestado só começaria a valer no dia do início do julgamento, apesar de ela já ter ido ao médico no dia 20 de maio. 

"Este magistrado conhece a prática de cheque pré-datado, mas é a primeira vez que se depara com um 'atestado médico pré-datado', pontuou o juiz de Direito Francisco Hilton Domingos de Luna Filho.

O ácido hialurônico é também, segundo o magistrado, um "procedimento aparente estético, portanto, eletivo". 

"Assim, não havendo demonstração concreta e idônea de que a advogada do réu LEONARDO esteja impossibilitada de participar da sessão, não há motivo que justifique a redesignação do julgamento", decidiu o juiz. 

O Diário do Nordeste procurou a advogada do réu para esclarecimentos, mas não obteve resposta.

Veja também

teaser image
Segurança

Episódio final de temporada de Sigilo Quebrado mostra expectativa pelo júri e o legado de Kaianne

teaser image
Segurança

Caso Kaianne: Justiça marca júri de marido acusado de planejar morte da esposa para ficar com seguro

teaser image
Segurança

Caso Kaianne: Seduc demite professor acusado de assassinar a esposa para ficar com seguro

Tática processual 

Ainda conforme a decisão que manteve as datas das sessões de júri, a advogada pode ter usado uma tática processual, chamada pelo juiz de "atestado de algibeira", pensada para ser usada "caso o primeiro pedido de adiamento fosse indeferido, como de fato aconteceu". 

"O 'atestado' de fl. 1845, para além de não especificar a CID da doença, está SEM DATA e LOCAL e recomenda o afastamento das atividades habituais da paciente “por um período de 03 (três) dias, a contar do dia 01/06/2026, que é exatamente o período previsto para a conclusão da Sessão Plenária da presente Ação Penal, os dias 1º, 02 e 03 de junho de 2026', aponta. 

Esse foi o segundo pedido de adiamento indeferido em dois dias pela Comarca de Aquiraz. A defesa do réu colocou no banco de testemunhas Philipe de Azevedo de Araújo, que foi corréu, mas acabou impronunciado no curso da ação criminal. O homem, entretanto, não tem sido encontrado, o que poderia atrasar os ritos. 

A assistência da acusação, patrocinada pelos advogados Fernanda Cavalcante Melo e Jader Aldrin, também incluiu Philipe como testemunha, mas pediu a dispensa da testemunha, após ela não ter sido encontrada.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou nulidade na manutenção da sessão plenária já designada, especialmente diante da inexistência de imprescindibilidade formalmente reconhecida e da expressa dispensa da testemunha pela própria parte que originalmente a arrolou. Importante destacar que o feito encontra-se maduro para julgamento, tendo a decisão de pronúncia sido integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer nulidade pendente capaz de impedir a realização da sessão do Tribunal do Júri
Assistência de acusação
Em manifestação

A negativa foi dada pelo juiz Francisco Hilton Domingos nessa segunda-feira (25). Na mesma decisão, ele não acolheu o pedido de desmembramento do processo, para que o marido acusado seja julgado em outro momento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
marido leonardo e kaianne vitima
Segurança

Caso Kaianne: advogada de mandante tenta adiar júri por 'deslocamento de ácido hialurônico'

A defesa de Leonardo Chaves, mandante do crime, tem tentado adiar o julgamento, que ocorre na próxima semana.

Matheus Facundo
Há 14 minutos
foto de apreensão de anabolizantes e canetas emagrecedoras em ação da PCCE em Fortaleza.
Segurança

Anabolizantes e remédios proibidos pela Anvisa são apreendidos em Fortaleza

Casal que vendia canetas emagrecedoras e outros medicamentos sem autorização é alvo de investigação da Polícia Civil.

Redação
Há 32 minutos
Foto de Thyalita Lacerda, natural de Iguatu, estava morando em Fortaleza cerca de três anos.
Segurança

Homem preso por matar ex em Fortaleza alegou não aceitar novo namoro; crime teria sido planejado

Relacionamento extraconjugal já havia acabado, mas o suspeito disse sentir ciúmes da vítima. Crime ocorreu em via pública, no bairro João XXI.

Matheus Facundo
Há 1 hora
Cilindros de spray e cartuchos em tubos, com caixa ao fundo, representando equipamentos de marcação e cartuchos de tinta para impressoras industriais. Foto em close, foco nos componentes na bancada.
Segurança

Polícia do RJ cumpre mandado no Ceará contra vendas ilegais de canetas emagrecedoras

Investigação também mira endereços na capital carioca, em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Redação
26 de Maio de 2026
Prisão de empresário foi realizada pela Polícia Militar, após acionamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS).
Segurança

Empresário preso por suspeita de racismo em bar de Fortaleza é solto em audiência de custódia

Homem é suspeito de chamar clientes, de 32 e 28 anos, de 'urubu' e 'macaco'.

João Lima Neto
26 de Maio de 2026
Operação cumpre mandados de prisão contra facção suspeita de ataques a provedores no Ceará
Segurança

Operação cumpre mandados de prisão contra facção suspeita de ataques a provedores no Ceará

Polícia apreendeu câmeras que monitoravam forças de segurança em Canindé.

Redação
26 de Maio de 2026
Foto de policiais em palanque na sede de batalhão da PM no Ceará durante motim em 2020.
Segurança

Justiça determina cumprimento da sentença que condenou Cabo Sabino por participação em motim de PMs

O ex-policial militar foi condenado pelo crime de motim de 2020, que é ilegal no Código Penal Militar. Ele foi expulso da corporação em 2021.

Matheus Facundo
26 de Maio de 2026
Criança de 1 ano é salva de engasgo por equipe da PRF em Itaitinga
Segurança

Criança de 1 ano é salva de engasgo por equipe da PRF em Itaitinga

Menino foi levado ao posto policial pela mãe e o companheiro dela.

Redação
26 de Maio de 2026
Foto de viatura da PMCE para ilustrar matéria sobre homem preso em bar de fortaleza após chamar clientes de ‘urubu’ e ‘macaco’ .
Segurança

Homem é preso em bar de Fortaleza após chamar clientes de ‘urubu’ e ‘macaco’

Suspeito já responde por disparo de arma de fogo e foi autuado por discriminação racial e ameaça.

Bergson Araujo Costa
25 de Maio de 2026
policial da policia civil do ceará entrando em viatura da policia civil do ceara
Segurança

Ceará registra média de cinco capturas por dia contra membros de facções

O estado contabilizou um aumento de 21,4% nas capturas em flagrante ou mandado por organização criminosa, durante o primeiro quadrimestre de 2026.

Geovana Almeida*
25 de Maio de 2026
capa com crianças de costas em uma comunidade crcada por símbolos para ilustrar matéria sobre Narcocultura Digital onde facções criminosas invadem as redes sociais.
Segurança

Emojis, símbolos e poder: como as facções expandiram a disputa para o mundo digital

Com uma linguagem voltada para o público jovem, o crime organizado estabeleceu um novo método de propagação e domínio, conhecido como 'Narcocultura Digital'.

Geovana Almeida* e Gabriel Bezerra*
25 de Maio de 2026
Jovem com fones de ouvido observando bando a frente para ilustrar matéria sobre narcocultura digital onde organizações criminosas encomendam hinos de facção.
Segurança

‘Hinos de facção’: criminosos do CE encomendam músicas que podem chegar a R$ 50 mil

Uma fonte sigilosa revelou ao Diário do Nordeste detalhes sobre o mercado clandestino que financia e impulsiona funks ligados ao crime organizado no Ceará.

Geovana Almeida* e Gabriel Bezerra*
25 de Maio de 2026
Suspeito de furto de joias em três bairros é preso em Fortaleza com auxílio de drone
Segurança

Suspeito de furto de joias em três bairros é preso em Fortaleza com auxílio de drone

O homem de 33 anos, apontado como especialista em roubo de joias, se escondeu no buraco de um terreno, no bairro Bonsucesso.

Redação
25 de Maio de 2026
Montagem de fotos em que a primeira é uma captura de tela de uma câmera de segurança que flagrou o atropelamento de um grupo de pessoas no Cariri. A segunda foto é o suspeito do atropelamento, preso, virado de costas na frente de viatura da Polícia Civil.
Segurança

Homem que atropelou grupo de propósito e matou servidor em saída de bar no CE se escondeu em caixa d'água

Em audiência de custódia nesse sábado (23), ele teve a prisão convertida em preventiva.

Matheus Facundo
24 de Maio de 2026
Foto de policial militar do Ceará que morreu em acidente de trânsito.
Segurança

Policial militar morre após colisão entre moto e carro na BR-020, em Caucaia

O PM estava na moto que atingiu a lateral de um carro na manhã deste domingo.

Redação
24 de Maio de 2026
Foto de viatura para ilustrar matéria sobre ‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela segunda vez em 2026.
Segurança

‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela segunda vez em 2026

A primeira ocorrência desse tipo em 2026 foi no dia 31 de março.

Bergson Araujo Costa
23 de Maio de 2026
Mão de criança com lápis, escrevendo em livro, em sala de aula. Ao fundo, silhuetas de outros alunos.
Segurança

Professor é investigado por crimes de violência sexual contra estudantes no Ceará

Abusos teriam ocorrido ao longo de 2025 dentro de escola municipal no Interior do Estado.

Redação
23 de Maio de 2026
Foto de homem preso por matar servidor atropelado após discussão em bar no Ceará.
Segurança

Homem é preso por matar servidor atropelado após discussão em bar no Ceará

O homem já conta com antecedentes criminais por quatro crimes de lesão corporal dolosa.

Bergson Araujo Costa
23 de Maio de 2026
mulher morta pelo marido em Fortaleza
Segurança

Homem carregava bíblia e disse querer conversar antes de matar ex-companheira em Fortaleza

Na noite do crime, a vítima estava na casa de uma amiga, participando de um momento de oração.

Bergson Araujo Costa
23 de Maio de 2026
Movimentação de viaturas da PM e ambulância chamou atenção da população no bairro.
Segurança

PM de folga é baleado durante ação criminosa no Conjunto Esperança

Policiais localizaram a motocicleta utilizada na ação criminosa e identificaram um dos suspeitos envolvidos.

Redação
23 de Maio de 2026