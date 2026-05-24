Policial militar morre após colisão entre moto e carro na BR-020, em Caucaia

Um policial militar do Ceará morreu após uma colisão entre motocicleta e carro no km 395 da BR-020, em Caucaia, na Grande Fortaleza, na manhã deste domingo (24). O cabo Rafael de Oliveira Donato pilotava a moto, que atingiu a lateral do outro veículo, e fez com que o agente de segurança morresse ainda no local do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro deixou um total de três vítimas. O automóvel envolvido na colisão estava com dois ocupantes, o motorista de 44 anos e outra pessoa não identificada, que tiveram ferimentos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Corporação indicou que os dois sobreviventes tiveram lesões graves, mas não detalhou o estado de saúde.

"Equipes da PRF, do SAMU e da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) atuaram na ocorrência. Durante o atendimento, o fluxo de veículos operou em sistema de “pare e siga”, havendo necessidade de interrupção total da rodovia por cerca de 12 minutos para a remoção dos veículos envolvidos. "Após a conclusão dos procedimentos, o trânsito voltou a fluir normalmente", disse a PRF, em nota.

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PMCE e Associação e manifestam pesar

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) publicou uma nota de pesar em homenagem à memória do cabo da PM. O militar tinha 35 anos e estava nos quadros da corporação desde abril de 2015.

Ele servia atualmente na 1ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/20º BPM).

“Cabo Donato era um jovem policial militar que perdeu o pai há pouco tempo, casado e pai zeloso de uma menina que o amava muito. Cheio de sonhos e de vida, partiu cedo e deixará saudades à família, aos amigos e aos irmãos de farda. Que Deus conforte e acalente o coração de todos que o amavam", declarou o Capitão Marcos, comandante da 1ª Cia/ 20º BPM.

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) afirmou que o cabo Donato era "guerreiro, altamente profissional, companheiro de todos e exemplo de ser humano", além de um "grande pai de família, filho dedicado, esposo amoroso e policial militar que honrou sua missão até o fim".

"Hoje, justamente no aniversário da nossa gloriosa Polícia Militar do Ceará, os céus recebem um grande presente. Aqui na Terra, porém, ficam a tristeza, a saudade e o vazio que sua partida deixa em nossos corações", escreveu a APS.