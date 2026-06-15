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Ônibus com time de basquete capota na CE-187, em Tauá; há mortos e feridos

Até o momento, perícia confirmou sete óbitos no local.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 09:03)
Ceará
Foto do acidente de ônibus com time de basquete em tauá, no ceará. A foto mostra agentes da PRE e do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento na região.
Legenda: Agentes da PRE e do Corpo de Bombeiros realizam o atendimento na região.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um grave acidente envolvendo um ônibus de um time de basquete escolar mobilizou equipes de resgate na madrugada desta segunda-feira (15), na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

Até o momento, foram confirmados sete óbitos no local. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual e Corpo de Bombeiros estão no local. 

O que aconteceu

O veiculo estava em Sobral e seguia com destino para Juazeiro do Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 3h24, após o acionamento das equipes para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes. As primeiras informações apontavam para a existência de múltiplas vítimas feridas e pessoas presas às ferragens.

Logo após o chamado, equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e iniciaram as operações de busca, resgate e atendimento às vítimas, em conjunto com outros órgãos de emergência.

Os trabalhos de resgate e atendimento pré-hospitalar continuavam durante a manhã desta segunda-feira, com as equipes atuando na retirada de vítimas e no apoio às demais instituições envolvidas na ocorrência.

Ainda conforme os bombeiros, o veículo transportava integrantes de uma delegação esportiva, além de outros passageiros, totalizando mais de 40 ocupantes.

Como foi o atendimento às vítimas?

Em razão da complexidade da ocorrência e do trabalho ainda em andamento, o número exato de mortos e feridos ainda não foi oficialmente confirmado e poderá sofrer alterações à medida que novas informações forem consolidadas pelas autoridades.

Os feridos no acidente foram levados para o Hospital municipal de Tauá. 

O Corpo de Bombeiros informou que permanece empenhado na operação e que novas atualizações serão divulgadas assim que houver confirmação oficial dos dados.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.

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