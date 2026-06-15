Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Equipe de basquete envolvida em grave acidente no CE foi campeã de torneio no domingo (14)

Acidente foi registrado na madrugada desta segunda (15), horas após o onibus com a equipe sair de Sobral para Juazeiro do Norte.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 11:32)
Ceará
Montagem com duas imagens de um acidente envolvendo ônibus. À esquerda, veículos oficiais e um caminhão-guincho parados em uma rodovia, com agentes de segurança e resgate reunidos ao redor de um ônibus inclinado. À direita, um ônibus azul tombado em área de vegetação, com a parte lateral e traseira visíveis entre o mato, indicando o local do acidente.
Legenda: O veículo transportava mais de 40 ocupantes, incluindo membros da delegação e outros passageiros.
Foto: Reprodução/Instagram/Wilrismar Holanda.

O ônibus envolvido em um grave acidente no município de Tauá, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (15), levava atletas e outros integrantes da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju). A equipe, inclusive, havia sido campeã de um torneio em solo sobralense ainda no domingo (14).

Segundo informações preliminares sobre o caso, ao menos sete pessoas morreram durante o capotamento do veículo. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) explicou que todos os feridos foram encaminhados a unidades de saúde da região.

O condutor do veículo, um entre os que receberam atendimento, chegou a se evadir do hospital, mas, posteriormente, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

As vítimas do acidente eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte, a EEMTI Presidente Geisel e a EEM Governador Adauto Bezerra, assim como do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do município. Veja o nome das vítimas:

  • Marcos Miguel 
  • Henrique Ferreira Bezerra 
  • João Paulo Sampaio 
  • Luiz José de Morais
  • Cauã Rodrigues Fratta 
  • Jonatas Samuel do Santos 
  • Matheus Henrique Ferreira

O que aconteceu?

Os membros da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju), que representavam a EEMTI Presidente Geisel - Polivalente, de Juazeiro, participaram da Copa Sobral 2026, da qual foram, inclusive, campeões com a equipe Sub-19 de basquete. 

Veja também

teaser image
Segurança

Pizzaria é investigada por homofobia em Fortaleza; entenda o caso

teaser image
Ceará

Sesa volta atrás e diz que 1 dos 3 casos investigados de reação grave à vacina da dengue do Butantan é do CE

Imagens do evento, publicadas nas redes sociais, mostram que membros do time foram destaques na competição realizada no fim de semana. Um deles ficou com o título de "Melhor 6ª homem" da disputa. 

Detalhes apontam que dois times da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte viajaram para Sobral com o objetivo de participar do torneio, uma Sub-15 e outra Sub-19. 

Ônibus capotou durante a madrugada

O veículo que transportava os membros da equipe estava em Sobral e partiu para Juazeiro do Norte. Informações do Corpo de Bombeiros o acionamento da ocorrência por volta das 3h24, quando equipes foram solicitadas para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes.

Logo após o chamado, equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e iniciaram as operações de busca, resgate e atendimento às vítimas, em conjunto com outros órgãos de emergência.

Os feridos no acidente foram levados para o Hospital municipal de Tauá. 

Em razão da complexidade da ocorrência e do trabalho ainda em andamento, o número exato de mortos e feridos ainda não foi oficialmente confirmado e poderá sofrer alterações à medida que novas informações forem consolidadas pelas autoridades.

Governador do Ceará lamentou mortes

Em publicação nas redes sociais, o governador do estado, Elmano de Freitas, lamentou o falecimento dos passageiros do ônibus. No texto, ele pontuou a "profunda tristeza" ao receber a notícia, também reforçando a ação rápida das equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no "resgate e transporte dos feridos".

"Manifesto toda minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor", completou ele na publicação. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Montagem com duas imagens de acidente. À esquerda, ônibus azul tombado fora da pista, inclinado sobre vegetação seca, com parte da estrutura danificada visível. À direita, ônibus sendo removido por guincho em rodovia, com presença de equipes de segurança e resgate ao redor e veículos de apoio estacionados na via.
Ceará

Juazeiro do Norte decreta luto oficial após grave acidente com ônibus de time de basquete em Tauá

Informações preliminares do caso apontam que ao menos sete pessoas faleceram durante a ocorrência.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Montagem com duas imagens de um acidente envolvendo ônibus. À esquerda, veículos oficiais e um caminhão-guincho parados em uma rodovia, com agentes de segurança e resgate reunidos ao redor de um ônibus inclinado. À direita, um ônibus azul tombado em área de vegetação, com a parte lateral e traseira visíveis entre o mato, indicando o local do acidente.
Ceará

Equipe de basquete envolvida em grave acidente no CE foi campeã de torneio no domingo (14)

Acidente foi registrado na madrugada desta segunda (15), horas após o onibus com a equipe sair de Sobral para Juazeiro do Norte.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Ônibus com time de basquete capota na CE-187, em Tauá; há sete mortos e feridos
Ceará

Ônibus com time de basquete capota na CE-187, em Tauá; há sete mortos e feridos

Um ônibus que transportava um time de basquete capotou na CE-187, em Tauá, no interior do Ceará. O acidente deixou mortos e feridos; veja o que se sabe.

João Lima Neto e Mylena Gadelha
15 de Junho de 2026
Ceará

UniAteneu abre matrículas para graduados que desejam impulsionar a carreira

Cursos nas diferentes áreas do conhecimento estão em oferta para quem deseja fazer a segunda graduação

Agência de Conteúdo DN
15 de Junho de 2026
Ceará

14º Seminário de Gestores Públicos discute gestão pública no segundo dia em Fortaleza

Programação segue com palestras sobre transformação digital, governança e eficiência

Agência de Conteúdo DN
15 de Junho de 2026
Em primeiro plano, mãos seguram uma cartela de comprimidos, enquanto ao fundo, uma criança aparece deitada em uma cama sob as cobertas, com o rosto levemente fora de foco. A cena possui uma iluminação quente e suave, sugerindo um ambiente acolhedor de cuidados em casa.
Ceará

Gripe grave por VSR tem aumento de casos no CE; veja sintomas e prevenção

Vírus respiratórios têm maior repercussão na saúde de crianças.

Nícolas Paulino e Alexia Vieira
15 de Junho de 2026
Bolo em homenagem a Santo Antônio.
Ceará

Bolo de Santo Antônio é arrematado por R$ 50,5 mil em Quixeramobim

O leilão do bolo já tradição no município cearense.

Redação
14 de Junho de 2026
Musicoterapeuta Rodrigo Félix, do Espaço Girassol, atende cerca de 80 crianças em Fortaleza.
Ceará

Musicoterapia reduz sensibilidade auditiva e dificuldade de comunicação de crianças neurodivergentes

Prática terapêutica é indicada para diferentes idades e diagnósticos, mas se destaca como terapia importante para crianças autistas.

Ana Beatriz Caldas
14 de Junho de 2026
Cagece e Enel funcionarão normalmente, além do Pix. Mas alguns outros serviços como metrô e bancos terão horários especiais.
Ceará

Jogo do Brasil muda horários de serviços e comércio em Fortaleza? Veja o que abre e fecha

Shoppings fazem transmissão de partida e bancos terão horários especiais.

João Lima Neto
13 de Junho de 2026
Foto da imagem de Santo Antônio, da Escola Giottesca, na Basílica de Pádua, na Itália.
Ceará

13 de junho, Dia de Santo Antônio: confira a programação de missas e procissões em Fortaleza

Paróquias da Capital realizam celebrações de encerramento dos festejos do santo casamenteiro.

Redação
13 de Junho de 2026
Foto de bebê vestido com roupas do Brasil, em Sobral (CE).
Ceará

Bebês internados em hospital no CE ganham ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo

O registro ocorreu em uma unidade neonatal da Santa Casa de Misericórdia, em Sobral.

Redação
13 de Junho de 2026
Crianças e adultos jogam cartas coloridas em volta de uma mesa.
Ceará

Chapada do Araripe vira jogo de tabuleiro desenvolvido com ajuda de crianças no Ceará

Jogo "Imaginário do Cariri" conta com recursos de acessibilidade.

Ana Beatriz Caldas
13 de Junho de 2026
Ceará

Seminário de Gestores Públicos começa na segunda (15) com foco em educação e gestão

Evento é gratuito e conta com palestras sobre educação, finanças, turismo.

Agência de Conteúdo DN
13 de Junho de 2026
Na imagem, vista aérea vertical de uma rua estreita em uma comunidade densamente povoada. O chão da rua está pintado com o as frases:
Ceará

Decorar ruas para a Copa do Mundo transforma lugares de passagem em espaços de encontro

Do Pirambu ao Castelo Encantado, endereços deixam como principal legado da Copa reforçar vínculo entre vizinhos

Diego Barbosa
13 de Junho de 2026
vacina dengue Butantan
Ceará

Sesa volta atrás e diz que 1 dos 3 casos investigados de reação grave à vacina da dengue do Butantan é do CE

Secretaria da Saúde do Ceará havia informado que não havia suspeita de reação grave dentre as 45 mil pessoas imunizadas

Redação
12 de Junho de 2026
Foto de bebês como figurinhas da copa.
Ceará

Hospital cearense transforma bebês em figurinhas da Copa para incentivar aleitamento

A proposta nasceu da necessidade de oferecer acolhimento e leveza às mães.

Redação
12 de Junho de 2026
Homem de costas aguarda atendimento em frente a guichê transparente em recepção de posto de saúde da Prefeitura de Fortaleza. Dentro do guichê, há uma mulher de máscara.
Ceará

CE recebe recursos para 16 novos postos de saúde e dois CAPS; veja cidades

Obras devem reforçar atendimentos do SUS no Estado.

Redação
12 de Junho de 2026
Close aproximado da aplicação de uma vacina. Mãos com luvas de plástico inserem a agulha transparente em um braço.
Ceará

CE aplicou 45 mil vacinas da dengue do Butantan e investiga um caso de reação grave

A paciente de Fortaleza é uma mulher de 39 anos evoluiu para uma dengue grave e precisou ser internada m UTI. A mulher se recuperou e recebeu alta hospitalar.

Alexia Vieira, Nícolas Paulino e Ana Alice Freire*
12 de Junho de 2026
Vista aérea de uma faixa de areia entre o mar e uma lagoa, com água azul em ambos os lados. Uma estrada de terra corta a paisagem, com carros estacionados ao longo do trecho. Próximo à estrada, há estrutura com barracas e concentração de pessoas. O mar apresenta ondas suaves, enquanto a lagoa tem superfície mais calma.
Ceará

Empresas que cobravam por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ são multadas

Valores somados chegam a mais de R$ 226 mil e foram estipulados após fiscalização do Decon.

Mylena Gadelha
12 de Junho de 2026
Montagem de fotos mostra uma selfie de Vitória à esquerda e ela entrando em um barco à direita.
Ceará

100 dias desaparecida: irmã de Vitória Barreto faz apelo em rede social da polícia

Psicóloga cearense de 30 anos desapareceu no início de março.

João Lima Neto
12 de Junho de 2026