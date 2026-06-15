Equipe de basquete envolvida em grave acidente no CE foi campeã de torneio no domingo (14)

O ônibus envolvido em um grave acidente no município de Tauá, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (15), levava atletas e outros integrantes da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju). A equipe, inclusive, havia sido campeã de um torneio em solo sobralense ainda no domingo (14).

Segundo informações preliminares sobre o caso, ao menos sete pessoas morreram durante o capotamento do veículo. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) explicou que todos os feridos foram encaminhados a unidades de saúde da região.

O condutor do veículo, um entre os que receberam atendimento, chegou a se evadir do hospital, mas, posteriormente, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

As vítimas do acidente eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte, a EEMTI Presidente Geisel e a EEM Governador Adauto Bezerra, assim como do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do município. Veja o nome das vítimas:

Marcos Miguel

Henrique Ferreira Bezerra

João Paulo Sampaio

Luiz José de Morais

Cauã Rodrigues Fratta

Jonatas Samuel do Santos

Matheus Henrique Ferreira

O que aconteceu?

Os membros da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju), que representavam a EEMTI Presidente Geisel - Polivalente, de Juazeiro, participaram da Copa Sobral 2026, da qual foram, inclusive, campeões com a equipe Sub-19 de basquete.

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Imagens do evento, publicadas nas redes sociais, mostram que membros do time foram destaques na competição realizada no fim de semana. Um deles ficou com o título de "Melhor 6ª homem" da disputa.

Detalhes apontam que dois times da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte viajaram para Sobral com o objetivo de participar do torneio, uma Sub-15 e outra Sub-19.

Ônibus capotou durante a madrugada

O veículo que transportava os membros da equipe estava em Sobral e partiu para Juazeiro do Norte. Informações do Corpo de Bombeiros o acionamento da ocorrência por volta das 3h24, quando equipes foram solicitadas para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes.

Logo após o chamado, equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e iniciaram as operações de busca, resgate e atendimento às vítimas, em conjunto com outros órgãos de emergência.

Os feridos no acidente foram levados para o Hospital municipal de Tauá.

Em razão da complexidade da ocorrência e do trabalho ainda em andamento, o número exato de mortos e feridos ainda não foi oficialmente confirmado e poderá sofrer alterações à medida que novas informações forem consolidadas pelas autoridades.

Governador do Ceará lamentou mortes

Em publicação nas redes sociais, o governador do estado, Elmano de Freitas, lamentou o falecimento dos passageiros do ônibus. No texto, ele pontuou a "profunda tristeza" ao receber a notícia, também reforçando a ação rápida das equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no "resgate e transporte dos feridos".

"Manifesto toda minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor", completou ele na publicação.