Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Fachada da delagacia

Segurança

Polícia Civil intima envolvidos em caso de criança esquecida em creche de Aiuaba, no Ceará

Crime de abandono de incapaz é investigado

João Lima Neto 14 de Agosto de 2025
Montagem com duas imagens lado a lado. À esquerda, Domingos Neto está deitado em uma cama de hospital com uma bandagem no braço e soro conectado, aparentando estar em recuperação. Ele é acompanhado por uma profissional de saúde com prancheta e um médico em pé ao lado da cama. À direita, o mesmo homem aparece saudável, sorrindo, montado em um cavalo branco em meio a uma plantação de algodão, usando roupa de vaqueiro e chapéu.

PontoPoder

Deputado Domingos Neto se acidenta em cavalgada em Tauá, é hospitalizado, mas passa bem

Ele foi atendido na Fundação São Camilo, no município cearense

Ingrid Campos 31 de Julho de 2025
Audic Mota está de terno escuro, camisa clara e gravata vermelha com listras brancas, falando ao microfone em um púlpito na Assembleia Legislativa do Ceará. Ele está de frente, com as mãos cruzadas, e ao fundo vê-se o brasão do estado do Ceará e parte do nome

PontoPoder

Justiça Eleitoral deixa Audic Mota inelegível por violência política de gênero nas eleições de 2024

Enquanto um eleitor colava adesivos de campanha na genitália da vítima, o ex-deputado teria "validado e encorajado" o ato, relata a decisão

Ingrid Campos 01 de Julho de 2025
Mão ilustrando a suspensão do concurso da Prefeitura de Tauá

Papo Carreira

Prefeitura de Tauá suspende inscrições de concurso público por falha em edital

Segundo o MPCE, os pontos a serem corrigidos no edital foram definidos em audiência extrajudicial, no último dia 30

Redação 06 de Maio de 2025
Imagem de uma folha de respostas com questões múltipla escolha. Uma pessoa marca as alternativas com uma caneta, evidenciando a aplicação de um teste.

Papo Carreira

Concurso em Tauá: inscrições começam nesta terça-feira (8); veja detalhes da seleção

O certame oferece 116 vagas na administração municipal, sendo 26 para cargos de nível médio e 90 para nível superior

Redação 07 de Abril de 2025
Foto do chá revelação onde casal faz ultrassonografia ao vivo

Zoeira

Chá revelação com ultrassom ao vivo no Ceará viraliza nas redes sociais; vídeo

Enfermeira e médico tentavam engravidar há mais de dois anos

Maria Clarice Sousa* 24 de Março de 2025
Fátima Veloso, Patrícia Aguiar, PSD, Tauá, TRE, cassação, julgamento, Ceará, orçamento secreto, Domingos Neto

PontoPoder

Relator vota por cassação e inelegibilidade de prefeita e vice de Tauá no TRE; julgamento é adiado

O processo trata sobre supostas contratações irregulares e propaganda institucional em período eleitoral

Ingrid Campos 12 de Dezembro de 2024
Padre tem crise de riso ao anunciar prêmio de festa da padroeira em Tauá

Ceará

Padre tem crise de riso ao anunciar prêmio de festa da padroeira em Tauá: ‘Dez corridas de mototáxi’

Fiéis que estavam na igreja também caíram na gargalhada ao saber da premiação inusitada

Redação 07 de Novembro de 2024
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
